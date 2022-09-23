"Когда мы вернемся". Пресс-офицер "Азова" Козацкий (Орест) сделал первую публикацию после возвращения в Украину

Он опубликовал картинку с надписью: "Если мы вернемся", но слово "если" перечеркнуто и заменено на "когда".

"Фраза, которую мы постоянно исправляли в разговорах друг с другом в плену", – написал он.

Козацкий поблагодарил всех за слова поддержки. Он отметил, что все четыре месяца был уверен, что "украинцы о них не забывают и кричат на весь мир". Без связи и новостей "чувствовалась поддержка самого смелого, лучшего народа в мире", написал азовец.

"Я счастлив, что наконец-то могу обнять своих родных, и благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным. Самое болезненное, что многие собратья уже никогда не увидят своих семей после российского теракта в Оленовке, однако мы должны приложить усилия, чтобы те, кто там остался, вернулись домой в ближайшее время, только тогда я буду счастлив в полной мере. Я дома – в Украине! Продолжаем борьбу дальше", – написал Козацкий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орест (@kztsky)

Козацкий стал известный благодаря своей серии снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе, он автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали". В мае Козацкий опубликовал пост в Twitter с альбомом фотографий и призвал читателей отправлять их на всевозможные фотоконкурсы, отметив: "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно".

Его работы победили во французском фотоконкурсе The Prix de la Photographie. Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").

О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил учебу в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".