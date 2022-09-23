"Когда мы вернемся". Пресс-офицер "Азова" Козацкий (Орест) сделал первую публикацию после возвращения в Украину

Он опубликовал картинку с надписью: "Если мы вернемся", но слово "если" перечеркнуто и заменено на "когда".
"Фраза, которую мы постоянно исправляли в разговорах друг с другом в плену", – написал он.
Козацкий поблагодарил всех за слова поддержки. Он отметил, что все четыре месяца был уверен, что "украинцы о них не забывают и кричат на весь мир". Без связи и новостей "чувствовалась поддержка самого смелого, лучшего народа в мире", написал азовец.
"Я счастлив, что наконец-то могу обнять своих родных, и благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным. Самое болезненное, что многие собратья уже никогда не увидят своих семей после российского теракта в Оленовке, однако мы должны приложить усилия, чтобы те, кто там остался, вернулись домой в ближайшее время, только тогда я буду счастлив в полной мере. Я дома – в Украине! Продолжаем борьбу дальше", – написал Козацкий.
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Козацкий стал известный благодаря своей серии снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе, он автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали". В мае Козацкий опубликовал пост в Twitter с альбомом фотографий и призвал читателей отправлять их на всевозможные фотоконкурсы, отметив: "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно".
Его работы победили во французском фотоконкурсе The Prix de la Photographie. Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").
О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил учебу в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.
Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам Буданова, они будут жить "в частном доме в приличных условиях".
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.