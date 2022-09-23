Украина поставит перед Красным Крестом вопрос об отсутствии мониторинга ситуации с пленными

"У меня предварительно запланирована встреча с руководством Международного комитета Красного Креста в Женеве, я туда еду именно по этой ситуации. Если мы не увидим от них каких-либо действенных алгоритмов действий в отношении РФ, мы должны об этом публично говорить", – сказал омбудсмен.
По его словам, Красный Крест должен заставлять страну-агрессора выполнять Женевские конвенции. Следовательно, так как представители организации присутствовали при выходе из "Азовстали" украинских бойцов, они были обязаны мониторить ситуацию. Однако этого вообще не происходило, подчеркнул Лубинец.
"Ни один из военнопленных, которых мы вчера уволили, не видел представителя Международного комитета Красного Креста. Это нарушение. На мой взгляд, это невыполнение мандата Красного Креста, и мы должны об этом публично говорить", – сказал он.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции. Глава МВД Денис Монастырский и Буданов встречали командиров мариупольского гарнизона в Анкаре. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.