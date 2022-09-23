Украина поставит перед Красным Крестом вопрос об отсутствии мониторинга ситуации с пленными

Дмитрий Лубинец рассказал, что Красный Крест не следил за тем, как Россия обращалась с украинскими пленными Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

"У меня предварительно запланирована встреча с руководством Международного комитета Красного Креста в Женеве, я туда еду именно по этой ситуации. Если мы не увидим от них каких-либо действенных алгоритмов действий в отношении РФ, мы должны об этом публично говорить", – сказал омбудсмен.

По его словам, Красный Крест должен заставлять страну-агрессора выполнять Женевские конвенции. Следовательно, так как представители организации присутствовали при выходе из "Азовстали" украинских бойцов, они были обязаны мониторить ситуацию. Однако этого вообще не происходило, подчеркнул Лубинец.

"Ни один из военнопленных, которых мы вчера уволили, не видел представителя Международного комитета Красного Креста. Это нарушение. На мой взгляд, это невыполнение мандата Красного Креста, и мы должны об этом публично говорить", – сказал он.