Ермак анонсировал создание плана по реабилитации и помощи украинцам, которых возвращают из плена РФ

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Ермака, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу подготовить такой план и представить его на следующей неделе.

"Поэтому завтра мы встречаемся, будет большое совещание с участием омбудсмена, министра социальной политики, представителей правительства, парламента. В начале следующей недели мы будем докладывать президенту. Я думаю, что это появится в публичном поле – четкий план", – добавил он.

Ермак сказал, что речь о всех украинцах, возвращающихся из плена. По его словам, в предыдущие годы обмены пленными "очень часто завершались тем, что люди возвращались, но много вопросов было, которые или не решались, или решались долго".

"Сейчас этого не будет, – заявил Ермак. – Государство обязано отблагодарить всех наших героев".