Ермак анонсировал создание плана по реабилитации и помощи украинцам, которых возвращают из плена РФ

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
По словам Ермака, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу подготовить такой план и представить его на следующей неделе.
"Поэтому завтра мы встречаемся, будет большое совещание с участием омбудсмена, министра социальной политики, представителей правительства, парламента. В начале следующей недели мы будем докладывать президенту. Я думаю, что это появится в публичном поле – четкий план", – добавил он.
Ермак сказал, что речь о всех украинцах, возвращающихся из плена. По его словам, в предыдущие годы обмены пленными "очень часто завершались тем, что люди возвращались, но много вопросов было, которые или не решались, или решались долго".
"Сейчас этого не будет, – заявил Ермак. – Государство обязано отблагодарить всех наших героев".
За время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов пленными с РФ освободила из российского плена 802 своих гражданина; состоялось 20 обменов, самый масштабный за этот период прошел 21 сентября, из плена освободили 215 украинцев, сообщили в СБУ. По данным Минреинтеграции, в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".