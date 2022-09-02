Зеленский обратился к Шмыгалю по поводу еще трех петиций, которые набрали необходимые 25 тыс. голосов

Зеленский за день дал ответ на шесть петиций Фото: president.gov.ua

Петиция "о предоставлении особого статуса гражданам Украины, которые являются работниками морского транспорта (морякам), в том числе морякам внутренних вод, на пересечение государственной границы Украины (выезд из Украины) в период проведения всеобщей мобилизации" была размещена 18 мая.

Отвечая ее автору, президент напомнил, что согласно Конституции, "защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины" и каких-либо привилегий в этом вопросе не может быть.

Зеленский объяснил, что после открытого вторжения России в Украину было введено военное положение, при котором могут ограничиваться некоторые конституционные права и свободы.

"С целью обеспечения защиты национальных интересов Украины как морского государства и осуществления мер, способствующих защите интересов украинских моряков на мировом рынке труда, направлено обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать ее автора о результатах", – подчеркнул президент.

Также к Шмыгалю Зеленский обратился по поводу опубликованной 8 июня петиции об экзаменах по украинскому языку для будущих граждан Украины. От главы правительства президент ожидает "комплексной отработки" вопроса.

Кроме того, Зеленский попросил Шмыгаля "принять соответствующие меры реагирования" на опубликованную 24 мая петицию, автор которой предложил ряд мероприятий по реабилитации мирного населения и военных, пострадавших в ходе войны против российских оккупантов, в том числе "создание фонда помощи гражданскому населению в кризисные периоды" с правом на сеанс психолога для тех, кто получил травмы.

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Кроме того, Зеленский сегодня ответил на петицию за 27 июня о системе противовоздушной обороны для Николаева. Президент объяснил, что системы ПВО, которые должны получить ВСУ, помогут защитить украинцев в целом и жителей Николаева в частности.