"10 дней не давали воды, кусочек хлеба делил на три части". Мать Ореста рассказала о его состоянии после плена

Среди освобожденных в результате сентябрьского обмена украинских военных – Дмитрий Козацкий, автор легендарных фото с "Азовстали", который вместе с остальными защитниками Мариуполя четыре месяца находился в российском плену.

После плена ему необходима реабилитация, но все произошедшие события не сломали его – воин мечтает снова вернуться к фотоделу, говорит, что нужно жить и работать дальше, рассказала его мать.

"Мы обняли Диму, это была такая встреча! Я очень боялась, что он изменится, что его события сломают, но нет! Наши люди и наши воины несокрушимы. Он похудел до 55 килограммов, во время встречи почти час не разговаривал, ведь эти четыре месяца плена им не позволяли общаться", – сказала Юрченко.

Она подчеркнула, что семья Ореста счастлива, но борьба и освобождение Украины продолжается.

По словам Юрченко, она почти не говорила с сыном о его жизни в плену, но некоторыми воспоминаниями он поделился: защитники пережили голод, физические и моральные издевательства.

"Ему давали кусочек хлеба, а он его делил на три части, чтобы поесть в течение дня. Это просто ужас XXI века. Он рассказал, что им 10 дней не давали пить воду. И говорит, что теперь ценит каждый кусок хлеба и еду вообще. За время плена он прочитал Библию и сказал мне: "Мама, теперь я знаю, чему ты учила нас. Я тихонько читал "Отче наш", молился и говорил с Богом", – рассказала мать военного.

Сейчас освобожденные воины находятся на реабилитации. Их ждет работа с врачами и психологами, а родные надеются, что будут иметь возможность периодически с ними встречаться, отметила Юрченко.

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Козацкий стал известен благодаря своей серии снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе, он автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали". В мае Козацкий опубликовал пост в Twitter с альбомом фотографий и призвал читателей отправлять их на всевозможные фотоконкурсы, отметив: "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно".

За снимки, сделанные на "Азовстали", Козацкий получил специальную награду польской премии Grand Press Foundation. Его работы также победили во французском фотоконкурсе The Prix de la Photographie. Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").

О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил учебу в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".