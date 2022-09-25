ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова родила девочку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мамонова провела в плену почти полгода
Мамонова провела в плену почти полгода
Скриншот: Volodymyr Zolkin

Военный медик Марьяна Мамонова (Черепушко), которая 21 сентября была освобождена из российского плена на последних сроках беременности, родила ребенка. Об этом мать Мамоновой сообщила изданию "ЧаРівне".

Девочка родилась ранним утром 25 сентября в Луцком перинатальном центре.

По словам матери медика, ее дочь и внучка чувствуют себя хорошо.

"Сама Марьяна очень волновалась, чтобы ребенок увидел мир в Украине. И ее мечта сбылась. Ее дочь родилась дома", – прокомментировали новость в Украинском ветеранском фонде.

https://www.facebook.com/veteranfundua/posts/pfbid02pvrVSjCfkmhnjyF2yHfDu9vuhpQmZJ2EczCdLwLx8ZHAANwmvvTaYZHbYGMuQihMl

Мамонова – капитан медицинской службы 501-го отдельного батальона морской пехоты, служит в ВСУ более трех лет и за время ООС помогла многим раненым, сообщал Украинский ветеранский фонд. 

Она родом из Ровенской области, в 2021 году вышла замуж. О беременности узнала уже в заблокированном Мариуполе. 4 апреля попала в российский плен во время выхода украинских подразделений с завода им. Ильича ("Азовмаш"). На протяжении всего пребывания в плену у нее не было связи с родными. 

https://www.facebook.com/veteranfundua/posts/pfbid0t8QLJHPvVE2Q3qZ6JcmkthKMheDq3vvLDKtQbWmpTgnV87GwWWskKD8tqqSC1fZpl

По информации, которую родные получили от других пленных, поначалу Мамонова была в колонии в Оленовке. Но в последний месяц ее перевели на сохранение в больницу в оккупированном Донецке, рассказала она сама после освобождения блогеру Владимиру Золкину. Медик отметила, что в больнице ее не обижали, врачи к ней относились хорошо, "сугубо как к беременной женщине". 

21 сентября Мамонова вернулась из российского плена вместе с другими военными в результате крупнейшего обмена пленными с начала полномасштабной войны.

Теги: Донецк, Ровенская область, Луцк, военные, Мариуполь, плен, больница, пленные, Оленовка, война России против Украины, медики, беременность, обмен пленными, врачи, ребенок, роды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам (585718)
2
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (485599)
3
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (115936)
4
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (45951)
5
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (38782)
6
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (38649)
7
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после (35425)
8
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (32125)
 
 
 
 