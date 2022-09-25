Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова родила девочку

Девочка родилась ранним утром 25 сентября в Луцком перинатальном центре.

По словам матери медика, ее дочь и внучка чувствуют себя хорошо.

"Сама Марьяна очень волновалась, чтобы ребенок увидел мир в Украине. И ее мечта сбылась. Ее дочь родилась дома", – прокомментировали новость в Украинском ветеранском фонде.

Мамонова – капитан медицинской службы 501-го отдельного батальона морской пехоты, служит в ВСУ более трех лет и за время ООС помогла многим раненым, сообщал Украинский ветеранский фонд.

Она родом из Ровенской области, в 2021 году вышла замуж. О беременности узнала уже в заблокированном Мариуполе. 4 апреля попала в российский плен во время выхода украинских подразделений с завода им. Ильича ("Азовмаш"). На протяжении всего пребывания в плену у нее не было связи с родными.

По информации, которую родные получили от других пленных, поначалу Мамонова была в колонии в Оленовке. Но в последний месяц ее перевели на сохранение в больницу в оккупированном Донецке, рассказала она сама после освобождения блогеру Владимиру Золкину. Медик отметила, что в больнице ее не обижали, врачи к ней относились хорошо, "сугубо как к беременной женщине".

21 сентября Мамонова вернулась из российского плена вместе с другими военными в результате крупнейшего обмена пленными с начала полномасштабной войны.