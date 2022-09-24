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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пытали ради забавы и вынудили записать прощальное видео дочери". Британец Хардинг рассказал о российском плене

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Хардинг (по центру) сильно похудел в плену
Хардинг (по центру) сильно похудел в плену
Фото: cossackgundi / Instagram

Вернувшийся из российского плена британец Джон Хардинг в интервью изданию Daily Mail рассказал, как россияне подвергали их пыткам.

Британский парамедик сообщил, что сильно похудел в плену, поскольку их держали в тюремной камере по 23 часа в сутки. Также, по его словам, россияне "очень изобретательны", когда речь идет о пытках.

Например, они переоборудовали старый телефон таким образом, что военнопленный набирал на нем номер, а когда циферблат возвращался на место, то бил электрическим током.

"Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы", – говорит Хардинг. 

Его здоровье сильно пошатнулось, ноги ослабели. Он также получил неврологические повреждения позвоночника и рук. Издание пишет, что он также подвергался психологическим пыткам. Например, охранники уверяли Хардинга, что ему грозит расстрел, и вынудили записать прощальное видео для дочери.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. 

Среди освобожденных были 10 иностранцев, некоторых из них боевики приговорили к смертной казни.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, война, пытки, плен, война России против Украины, обмен пленными
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