"Пытали ради забавы и вынудили записать прощальное видео дочери". Британец Хардинг рассказал о российском плене

Британский парамедик сообщил, что сильно похудел в плену, поскольку их держали в тюремной камере по 23 часа в сутки. Также, по его словам, россияне "очень изобретательны", когда речь идет о пытках.
Например, они переоборудовали старый телефон таким образом, что военнопленный набирал на нем номер, а когда циферблат возвращался на место, то бил электрическим током.
"Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы", – говорит Хардинг.
Его здоровье сильно пошатнулось, ноги ослабели. Он также получил неврологические повреждения позвоночника и рук. Издание пишет, что он также подвергался психологическим пыткам. Например, охранники уверяли Хардинга, что ему грозит расстрел, и вынудили записать прощальное видео для дочери.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Среди освобожденных были 10 иностранцев, некоторых из них боевики приговорили к смертной казни.