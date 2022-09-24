"Пытали ради забавы и вынудили записать прощальное видео дочери". Британец Хардинг рассказал о российском плене

Британский парамедик сообщил, что сильно похудел в плену, поскольку их держали в тюремной камере по 23 часа в сутки. Также, по его словам, россияне "очень изобретательны", когда речь идет о пытках.

Например, они переоборудовали старый телефон таким образом, что военнопленный набирал на нем номер, а когда циферблат возвращался на место, то бил электрическим током.

"Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы", – говорит Хардинг.

Его здоровье сильно пошатнулось, ноги ослабели. Он также получил неврологические повреждения позвоночника и рук. Издание пишет, что он также подвергался психологическим пыткам. Например, охранники уверяли Хардинга, что ему грозит расстрел, и вынудили записать прощальное видео для дочери.