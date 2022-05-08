Нелогичные действия украинских морпехов усложнили оборону Мариуполя – командир полка "Азов"

"36-я бригада морской пехоты, действия которой не поддаются никакому логическому объяснению. Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли в то время единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Затем неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял многих людей", – сказал он.

Командир "Азова" отметил, что "многие люди были брошены на произвол судьбы" и попали в плен.

"Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы бы еще долго могли держать оборону на правом берегу, но фланг был оголен и после завершения зачистки [металлургического] завода Ильича (находится на север от "Азовстали". – "ГОРДОН") противник бросил все свои силы на наше направление – это позволило ему наступать на нас с фланга и тыла", – объяснил Прокопенко.

По его словам, из-за этого один из батальонов "Азова" оказался в окружении и был вынужден с боем прорываться на "Азовсталь".

"Эти нескоординированные действия, внезапно произошедшие со стороны 36-й бригады, привели к катастрофическим последствиям, которые уже нельзя было вернуть назад. Это было решение командира 36-й бригады полковника [Владимира] Баранюка или его на это кто-то подтолкнул из руководства – мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным – на заводе Ильича еще достаточно долго можно было держать оборону. [...] У них было достаточно боевой техники и боеприпасов", – подчеркнул Прокопенко.

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