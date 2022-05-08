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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нелогичные действия украинских морпехов усложнили оборону Мариуполя – командир полка "Азов"

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Защитники Мариуполя удерживают завод "Азовсталь"
Защитники Мариуполя удерживают завод "Азовсталь"
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Сдача в плен российским оккупантам части 36-й бригады морской пехоты Украины привела в итоге к оголению тылов защитников Мариуполя. Об этом командир полка Нацгвардии "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 8 мая.

"36-я бригада морской пехоты, действия которой не поддаются никакому логическому объяснению. Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли в то время единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Затем неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял многих людей", – сказал он.

Командир "Азова" отметил, что "многие люди были брошены на произвол судьбы" и попали в плен.

"Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы бы еще долго могли держать оборону на правом берегу, но фланг был оголен и после завершения зачистки [металлургического] завода Ильича (находится на север от "Азовстали". – "ГОРДОН") противник бросил все свои силы на наше направление – это позволило ему наступать на нас с фланга и тыла", – объяснил Прокопенко.

По его словам, из-за этого один из батальонов "Азова" оказался в окружении и был вынужден с боем прорываться на "Азовсталь".

"Эти нескоординированные действия, внезапно произошедшие со стороны 36-й бригады, привели к катастрофическим последствиям, которые уже нельзя было вернуть назад. Это было решение командира 36-й бригады полковника [Владимира] Баранюка или его на это кто-то подтолкнул из руководства – мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным – на заводе Ильича еще достаточно долго можно было держать оборону. [...] У них было достаточно боевой техники и боеприпасов", – подчеркнул Прокопенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Они призывали эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

8 мая стало известно, что украинские военные во время боевых действий в Мариуполе ликвидировали почти 2,5 тыс. и ранили более чем 5 тыс. российских оккупантов – это около 15% военных потерь армии РФ в Украине.

Теги: война, военные, Мариуполь, плен, Азовсталь, боеприпасы, вторжение, морская пехота, ммк им. Ильича, война России против Украины, российские оккупанты, Денис Прокопенко
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