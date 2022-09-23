Россия пыталась использовать ситуацию с пленной беременной украинкой и "выкручивала руки" украинской стороне – омбудсмен

"Насчет Марьяны. У нас было столько вариантов, сколько [прилагалось усилий]. Мы ее освобождением занимались очень много времени", – говорит он.
Лубинец добавил, что пока публично не может рассказывать, кого и как задействовали при освобождении Мамоновой.
"Когда речь идет о девушке, которая беременна, в достаточно сложном медицинском состоянии, и здесь РФ пыталась использовать эту ситуацию – выкручивали руки, сначала одни были договоренности, потом – другие. То есть порой создавалось впечатление, что мы общаемся не с людьми. У них тоже есть мамы, они тоже должны понимать, в каком состоянии может находиться наша беременная девушка", – сообщил омбудсмен.
По его словам, девушку в плену убеждали, что Украина и ее родные от нее отказались.
"Каждый день у нас было общение с ее мужем. Наверное, для нас было психологически тяжело, потому что мы понимали, что уже не на дни идет время по ее возвращению, а на часы, потому что она вот-вот должна стать мамой. Очень хотелось сделать все, чтобы она родила именно в Украине. Она действительно героиня. Она выходила вчера [21 сентября] самая первая, нуждалась сразу же в помощи. Когда она увидела стелу Украина, мы с ней поздоровались, то [появилась] большая улыбка: "Добрый вечер", – был ее ответ. Наверное, даже наши беременные женщины могут показывать примеры храбрости и несокрушимости", – говорит Лубинец.
Мамонова находилась в российском плену с 4 апреля, сообщает "Общественное". С начала полномасштабного российского вторжения девушка служила в Мариуполе Донецкой. Во время последнего общения перед пленом Марьяна сообщила родным, что беременна. Сейчас она на восьмом месяце беременности.
Украинку освободили в результате обмена пленными 21 сентября. Всего освобождено 215 человек. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.