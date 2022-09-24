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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ узнали об участии Абрамовича переговорах об обмене пленными между Украиной и РФ

Абрамович встречал освобожденных из плена иностранцев на борту самолета, рассказали они
Абрамович встречал освобожденных из плена иностранцев на борту самолета, рассказали они
Фото: ЕРА

В конце августа российский миллиардер Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом в рамках переговоров, которые привели к последнему обмену пленными между Украиной и Россией.

Об этом, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом переговоров, сообщило агентство Boomberg

По информации The Sun, Абрамович сыграл ключевую роль в освобождении пленных. В рамках последнего обмена Украина освободила 10 иностранцев, воевавших за Украину и попавших в плен к россиянам – граждан США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии. 

Один из освобожденных британцев – Джон Гардинг – рассказал The Sun, что Абрамович встречал британцев на борту частного самолета и дал им по iPhone 13, чтобы те могли позвонить родным. По словам Гардинга, другой британец, освобожденный их плена, – Шон Пиннер – сказал встречающему, что тот похож на Абрамовича. 

"Это потому, что я и есть он, сэр", – ответил Пиннеру российский бизнесмен. 

Агентство Boomberg обращалось к пресс-секретарь Абрамовича за комментариями, а также в представительство правительства Саудовской Аравии. Ответов журналисты не получили. 

22 сентября в Киеве о роли Абрамовича в переговорном процессе украинские журналиста спрашивали и.о. главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Они тоже не стали говорить, участвовал ли российский бизнесмен в переговорах.

"В интересах того, чтобы это все продолжалось, я попрошу отсрочить ответ на этот вопрос. Когда всех вернем – раскроем все подробности: через кого, с кем, как коммуницировали, чем мотивировали и так далее. Но не сейчас", – сказал Буданов. 

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский благодарил наследного принца Саудовской Аравии за содействие в освобождении иностранцев из плена РФ.

Контекст:

Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга Путина ввели санкции Великобритания и Европейский союз. В мае Абрамович оспорил санкции в отношении него, введенные Евросоюзом. США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте Зеленский  лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.

По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.

Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". Абрамович, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения, отмечает миллиардер. При этом Абрамович, как считает Невзлин, "точно понимает", что он не влияет на принятие Путиным политических решений.

"Ну, представьте, у вас война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, который имеет прямой доступ к Путину". Вы бы отвергли услуги такого человека? Не отвергли бы. Ну вот и президент тоже не отверг услуги. Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, безусловно, преувеличена", – говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о роли Абрамовича в переговорах. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Великобритания, Саудовская Аравия, iPhone, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, Роман Абрамович, Мухаммед ибн Салман, Шон Пиннер
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