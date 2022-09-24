СМИ узнали об участии Абрамовича переговорах об обмене пленными между Украиной и РФ

Об этом, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом переговоров, сообщило агентство Boomberg.

По информации The Sun, Абрамович сыграл ключевую роль в освобождении пленных. В рамках последнего обмена Украина освободила 10 иностранцев, воевавших за Украину и попавших в плен к россиянам – граждан США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.

Один из освобожденных британцев – Джон Гардинг – рассказал The Sun, что Абрамович встречал британцев на борту частного самолета и дал им по iPhone 13, чтобы те могли позвонить родным. По словам Гардинга, другой британец, освобожденный их плена, – Шон Пиннер – сказал встречающему, что тот похож на Абрамовича.

"Это потому, что я и есть он, сэр", – ответил Пиннеру российский бизнесмен.

Агентство Boomberg обращалось к пресс-секретарь Абрамовича за комментариями, а также в представительство правительства Саудовской Аравии. Ответов журналисты не получили.

22 сентября в Киеве о роли Абрамовича в переговорном процессе украинские журналиста спрашивали и.о. главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Они тоже не стали говорить, участвовал ли российский бизнесмен в переговорах.

"В интересах того, чтобы это все продолжалось, я попрошу отсрочить ответ на этот вопрос. Когда всех вернем – раскроем все подробности: через кого, с кем, как коммуницировали, чем мотивировали и так далее. Но не сейчас", – сказал Буданов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский благодарил наследного принца Саудовской Аравии за содействие в освобождении иностранцев из плена РФ.