Из украинских портов вышли четыре судна с агропродукцией – Мининфраструктуры

На борту кораблей – 115 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы Фото: Министерство инфраструктуры Украины / Facebook

На их борту – 115 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них – корабль Magnum Fortune, перевозящий 51 тыс. тонн украинской пшеницы для Бангладеш, и Almeray с 32,4 тыс. тонн кукурузы для Ливии.

В министерстве заявили, что почти за два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.