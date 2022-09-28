Из украинских портов вышли четыре судна с агропродукцией – Мининфраструктуры

На их борту – 115 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них – корабль Magnum Fortune, перевозящий 51 тыс. тонн украинской пшеницы для Бангладеш, и Almeray с 32,4 тыс. тонн кукурузы для Ливии.
В министерстве заявили, что почти за два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
27 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.