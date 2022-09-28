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Из украинских портов вышли четыре судна с агропродукцией – Мининфраструктуры

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На борту кораблей 115 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы
На борту кораблей – 115 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы
Фото: Министерство инфраструктуры Украины / Facebook

Из портов "Большой Одессы" Черноморск и Пивденный вышли четыре судна. Об этом 28 сентября сообщила в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

На их борту – 115 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них  – корабль Magnum Fortune, перевозящий 51 тыс. тонн украинской пшеницы для Бангладеш, и Almeray с 32,4 тыс. тонн кукурузы для Ливии.

В министерстве заявили, что почти за два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0dxGgHYJw5aNB95EDmEnhY8KaGY72GyqBJxV9LwqrwomD5jPPYwKzCj71XCHkgVM3l

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

27 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

Теги: Украина, Одесса, экспорт, судно, пшеница, Южный, Черноморск, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, кукуруза, корабли, зерно
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