Сербия не признает результатов российских псевдореферендумов – Вучич

"Сербия… не признает этого ("референдумов". – "ГОРДОН"), поскольку она придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН", – сказал Вучич.

Сербия неоднократно отказывалась поддержать российское вторжение в Украину в ООН и заявляла, что полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы защищаем нашу собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран", – добавил Вучич.

Контекст:

Россия на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей провела псевдореферендумы о присоединении этих регионов к РФ.

Большинство европейских стран не признают проведенные так называемые референдумы и готовы ввести санкции против их организаторов. Первой санкции ввела Великобритания. Ввести санкции также планирует Канада, Евросоюз, Франция, Швейцария.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результатов фиктивных "референдумов". Грузия также осудила проведение псевдореферендумов.