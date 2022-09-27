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Эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Польша открыла газопровод Baltic Pipe

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Газопровод Baltic Pipe создает новый маршрут поставок газа из Норвегии на рынки Дании и Польши
Газопровод Baltic Pipe создает новый маршрут поставок газа из Норвегии на рынки Дании и Польши
Фото: ЕРА

В Гданьске открыли газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу. Об этом рассказал 27 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает польское агентство PAP.

"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать: эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", – заявил Моравецкий.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, комментируя открытие газопровода, отметил, что Baltic Pipe позволит диверсифицировать поставки природного газа в Польшу и усилить энергетическую безопасность государства. Ожидается, что в следующем году трубопровод сможет работать на полную мощность – 10 млрд кубометров в год.

"Так что видим, что монополия "Газпрома" – это не приговор. Европа не словами, а делами добивается больших успехов в борьбе с газовой зависимостью от России", – отметил Галущенко, указав, что более 15 лет работы над сооружением газопровода были годами "жесткого шантажа России, манипуляций, подкупов, саботажа и всех средств, к которым умеет прибегать наш северный сосед".

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid02uYkKmaV8Zgufvq4PevGkkg5Sc9XQGvBafmpHiTV4n7GRKwjG5ksi8qVPJgbS3VXYl

Контекст:

Baltic Pipe – стратегический проект, направленный на создание нового способа поставок природного газа из месторождений на континентальном шельфе Норвегии на рынки Дании и Польши, а также в соседние страны.

Инвесторами выступают операторы газотранспортной системы Gaz-System (Польша) и Energinet (Дания).

Европейская комиссия в 2013 году признала проект представляющим всеобщий интерес для Евросоюза. Для его поддержки из бюджета ЕС выделено €266,8 млн.

В 2018 году Польша заявляла, что после ввода в строй нового газопровода и загрузки LNG-терминала в Свиноуйсьце намеревается стать полностью независимой от российского "Газпрома".

В мае 2020 года правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории, что сняло последние препятствия для начала строительства магистрали.

Теги: Россия, Украина, Польша, Норвегия, газопровод, Гданьск, Матеуш Моравецкий, Герман Галущенко, Baltic Pipe
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