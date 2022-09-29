Белый дом готовит новые санкции из-за российских псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины

Она подчеркнула, что США и их союзники планируют наложить "серьезные экономические издержки на Россию, когда она будет продвигать аннексию".
"Эти так называемые референдумы были упражнением в принуждении и дезинформации, проводимым марионеточными властями по приказу из России", – сказала она.
О готовящихся санкциях сообщил также официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, отмечает Reuters.
Он подчеркнул, что США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы оказать еще большее давление на Россию, а также на физических и юридических лиц, которые помогают поддерживать ее попытку захвата земель Украины.
Прайс добавил, что дополнительные санкции можно ожидать уже в ближайшие дни.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и на рынках в палатках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты. США, Евросоюз, Казахстан, Турция и Сербия уже заявили, что, наоборот, не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.