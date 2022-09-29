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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом готовит новые санкции из-за российских псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины

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Новые санкции США за "референдумы" России ожидаются в ближайшие дни
Новые санкции США за "референдумы" России ожидаются в ближайшие дни
Фото: EPA

Белый дом готовит новые санкции против России в ответ на псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Об этом 28 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует сайт администрации президента США.

Она подчеркнула, что США и их союзники планируют наложить "серьезные экономические издержки на Россию, когда она будет продвигать аннексию".

"Эти так называемые референдумы были упражнением в принуждении и дезинформации, проводимым марионеточными властями по приказу из России", – сказала она.

О готовящихся санкциях сообщил также официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, отмечает Reuters.

Он подчеркнул, что США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы оказать еще большее давление на Россию, а также на физических и юридических лиц, которые помогают поддерживать ее попытку захвата земель Украины.

Прайс добавил, что дополнительные санкции можно ожидать уже в ближайшие дни.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и на рынках в палатках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результатыСША, Евросоюз, КазахстанТурция и Сербия уже заявили, что, наоборот, не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, санкции, референдум, Госдепартамент США, Белый дом, Нед Прайс, Карин Жан-Пьер
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