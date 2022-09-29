Белый дом готовит новые санкции из-за российских псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины

Она подчеркнула, что США и их союзники планируют наложить "серьезные экономические издержки на Россию, когда она будет продвигать аннексию".

"Эти так называемые референдумы были упражнением в принуждении и дезинформации, проводимым марионеточными властями по приказу из России", – сказала она.

О готовящихся санкциях сообщил также официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, отмечает Reuters.

Он подчеркнул, что США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы оказать еще большее давление на Россию, а также на физических и юридических лиц, которые помогают поддерживать ее попытку захвата земель Украины.

Прайс добавил, что дополнительные санкции можно ожидать уже в ближайшие дни.