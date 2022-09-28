Евросоюз осуждает незаконные "референдумы" россиян в Украине – Боррель

"ЕС осуждает проведение незаконных референдумов и их сфальсифицированные результаты. Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека. Мы высоко оцениваем мужество украинцев, которые продолжают противостоять российскому вторжению", – написал он.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

28 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что правительство Канады не признает результатов российских "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и введет санкции против причастных к ним лиц.