"Референдумы", диверсия на "Северном потоке", экспорт зерна. Зеленский рассказал о шести сегодняшних звонках партнерам

Зеленский: Украина не может и не будет мириться с какими-либо попытками России захватить любую часть нашей земли Фото: president.gov.ua

"Главной нашей задачей сейчас является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И будут обязательно действовать. Провел сегодня целую серию переговоров. президент Турции [Реджеп] Эрдоган, канцлер Германии [Олаф] Шольц, премьер-министр Канады [Джастин] Трюдо, премьер-министр Великобритании [Лиз] Трасс, генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерриш, президент Европейского совета Шарль Мишель. Всем спасибо за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции. Украина не может и не будет мириться с какими-либо попытками России захватить любую часть нашей земли", – заявил он.

По словам Зеленского, с Эрдоганом он говорил об освобождении украинских военнопленных, захваченных россиянами и об оборонном сотрудничестве.

С Шольцем Зеленский обсудил "широкий круг вопросов" – политических, финансовых, оборонных, энергетических.

"В оборонной тематике я подчеркнул наше ожидание системы противоракетной обороны от Германии – спасибо за готовность помочь с ПВО. Предметно обсудили и другие пункты оборонного взаимодействия – их достаточно много, они понятны. Конечно, затронули энергетические вопросы, в частности поставки газа в Европу и диверсии на газопроводе "Северный поток", – отметил президент Украины.

Он добавил, что с генсеком ООН обсуждал реализацию зерновой инициативы (сказал, что Украина готова увеличить объемы экспорта агропродукции), с Трюдо – разминирование Украины, а с Трасс – возможности в увеличении оборонной помощи. Со всеми собеседниками президент Украины говорил о санкциях в ответ на псевдореферендумы.

Как написал Facebook заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, Зеленский провел "мощную дипломатическую "атаку".

Президент добавил – он продолжит переговоры с иностранными лидерами завтра.