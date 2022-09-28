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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Референдумы", диверсия на "Северном потоке", экспорт зерна. Зеленский рассказал о шести сегодняшних звонках партнерам

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Зеленский: Украина не может и не будет мириться с какими-либо попытками России захватить любую часть нашей земли
Зеленский: Украина не может и не будет мириться с какими-либо попытками России захватить любую часть нашей земли
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября провел серию переговоров в рамках координации действий партнеров в ответ на попытки России незаконно аннексировать часть территории Украины – всего шесть звонков за день. Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном вечером 28 сентября.

"Главной нашей задачей сейчас является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И будут обязательно действовать. Провел сегодня целую серию переговоров. президент Турции [Реджеп] Эрдоган, канцлер Германии [Олаф] Шольц, премьер-министр Канады [Джастин] Трюдо, премьер-министр Великобритании [Лиз] Трасс, генеральный секретарь ООН  [Антониу] Гутерриш, президент Европейского совета Шарль Мишель. Всем спасибо за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции. Украина не может и не будет мириться с какими-либо попытками России захватить любую часть нашей земли", – заявил он. 

По словам Зеленского, с Эрдоганом он говорил об освобождении украинских военнопленных, захваченных россиянами и об оборонном сотрудничестве. 

С Шольцем Зеленский обсудил "широкий круг вопросов" – политических, финансовых, оборонных, энергетических.

"В оборонной тематике я подчеркнул наше ожидание системы противоракетной обороны от Германии – спасибо за готовность помочь с ПВО. Предметно обсудили и другие пункты оборонного взаимодействия – их достаточно много, они понятны. Конечно, затронули энергетические вопросы, в частности поставки газа в Европу и диверсии на газопроводе "Северный поток", – отметил президент Украины. 

Он добавил, что с генсеком ООН обсуждал реализацию зерновой инициативы (сказал, что Украина готова увеличить объемы экспорта агропродукции), с Трюдо – разминирование Украины, а с Трасс – возможности в увеличении оборонной помощи. Со всеми собеседниками президент Украины говорил о санкциях в ответ на псевдореферендумы. 

Как написал Facebook заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, Зеленский провел "мощную дипломатическую "атаку". 

Президент добавил – он продолжит переговоры с иностранными лидерами завтра. 

https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/pfbid0pfnXpvWLRx61pQCkkoHuZmkMHjaeQReP89ZiWwkdYQ7sABSWVSxrRu7T7xF3dFval

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. 

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют КанадаЕвросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, Великобритания, Канада, ПВО, Северный поток, Владимир Зеленский, разминирование, Джастин Трюдо, Евросоюз, Антониу Гутерриш, Андрей Сибига, Шарль Мишель, Лиз Трасс, Олаф Шольц
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