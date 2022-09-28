Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов – Зеркаль

"Я не думаю… что это может быть что-то другое, чем террористический акт, который россияне совершили умышленно, – отметила она. – Есть точка зрения, которую я разделяю, что россиянам меньше будет стоить ремонт этих газопроводов, чем уплата штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям… Их штрафы могут достигать более чем 30 млрд, любой ремонт будет стоить миллионы. Для того чтобы избежать этих штрафов, россияне могли спокойно пойти на подрыв этих труб".

По словам Зеркаль, у ЕС нет паники из-за повреждений газопроводов – Европа уже "обеспечила себя на 91% газом на зиму в подземных хранилищах".

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы. В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.