Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов – Зеркаль

"Я не думаю… что это может быть что-то другое, чем террористический акт, который россияне совершили умышленно, – отметила она. – Есть точка зрения, которую я разделяю, что россиянам меньше будет стоить ремонт этих газопроводов, чем уплата штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям… Их штрафы могут достигать более чем 30 млрд, любой ремонт будет стоить миллионы. Для того чтобы избежать этих штрафов, россияне могли спокойно пойти на подрыв этих труб".
По словам Зеркаль, у ЕС нет паники из-за повреждений газопроводов – Европа уже "обеспечила себя на 91% газом на зиму в подземных хранилищах".
В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы. В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.
5 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставками российского газа в страны ЕС по "Северному потоку" сохранятся до тех пор, пока не будут сняты санкции, "препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода".
"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.
22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.
После начала российского вторжения в Украину 24 февраля власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве. 28 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что газопровод "Северный поток – 2" больше не возобновит работу.