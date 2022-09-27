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Оператор "Северного потока" сообщил о падении давления газа. До этого разгерметизировался "Северный поток – 2"

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Причины произошедшего выясняют, отметили в Nord Stream
Причины произошедшего выясняют, отметили в Nord Stream
Фото: ЕРА

В обеих нитках газопровода "Северный поток – 1" произошло падение давления газа. Об этом вечером 26 сентября сообщила пресс-служба оператора газопровода Nord Stream агентству РБК.

Оператор утверждает, что проблему обнаружили диспетчеры центра управления "Северного потока – 1".

Причины произошедшего выясняют, отметили в Nord Stream.

Газопровод "Северный поток – 1" связывает Россию и Германию, трубопровод идет по дну Балтийского моря.

Ранее 26 сентября стало известно о падении давления на одной из ниток газопровода "Северный поток – 2". Выяснилось, что разгерметизация произошла в водах Дании. Агентство Reuters писало, что трубопровод был заполнен 300 млн м³ газа, прежде чем Германия отказалась от его использования.

Контекст:

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом, после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.

Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, газопровод, Северный поток, Северный поток – 2, российский газ, давление
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