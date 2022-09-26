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В "Северном потоке – 2" произошла разгерметизация. Морское управление Дании сообщило об утечке газа в Балтийское море

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"Северный поток 2" не использовался
"Северный поток – 2" не использовался
Фото: EPA

В одной из ниток российского газопровода "Северный поток – 2" упало давление. Об этом сообщило российские агентство "Интерфакс" со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 Nord Stream 2 AG 26 сентября.

"ЧП на нитке А газопровода "Северный поток – 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование", – говорится в сообщении.

Морское управление Дании в навигационном предупреждении сообщило об утечке газа, проинформировал TV2. Оно отметило, что в настоящее время существует опасность для судоходства к юго-востоку от острова Борнхольм.

Позже, как пишет "Интерфакс", оператор подтвердил данные Морского управления Дании о месте разгерметизации трубопровода. 

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль", – говорится в сообщении.

Оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в трубопроводе, внутри которого было некоторое количество газа, несмотря на то, что он так и не был введен в эксплуатацию, за ночь упало со 105 до 7 бар, пишет Reuters. Агентство отметило, что трубопровод был заполнен 300 млн м³ газа, прежде чем Германия отказалась от его использования.

Контекст:

"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявляла в марте, что "Северный поток – 2" мертв: "Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, газ, Дания, Балтийское море, Северный поток – 2, Nord Stream 2 AG
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