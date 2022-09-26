В "Северном потоке – 2" произошла разгерметизация. Морское управление Дании сообщило об утечке газа в Балтийское море

"ЧП на нитке А газопровода "Северный поток – 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование", – говорится в сообщении.

Морское управление Дании в навигационном предупреждении сообщило об утечке газа, проинформировал TV2. Оно отметило, что в настоящее время существует опасность для судоходства к юго-востоку от острова Борнхольм.

Позже, как пишет "Интерфакс", оператор подтвердил данные Морского управления Дании о месте разгерметизации трубопровода.

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль", – говорится в сообщении.

Оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в трубопроводе, внутри которого было некоторое количество газа, несмотря на то, что он так и не был введен в эксплуатацию, за ночь упало со 105 до 7 бар, пишет Reuters. Агентство отметило, что трубопровод был заполнен 300 млн м³ газа, прежде чем Германия отказалась от его использования.