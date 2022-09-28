Глава МИД Финляндии заявил, что версию саботажа на "Северном потоке" нельзя исключать

По словам министра, версию саботажа нельзя исключать, но "это должно быть расследовано как уголовное дело".
Он отметил, что все это произошло в тот момент, когда Польша открыла газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³ в год. По мнению министра, это является напоминанием о том, насколько "осторожными мы должны быть и насколько мы уязвимы".
Хаависто добавил, что общался с министрами иностранных дел Дании Йеппе Кофодом и Швеции Анн Линде, которые предоставили ему анализ по этому вопросу. По словам двух министров, нельзя исключать версию саботажа, но ситуация требует дополнительного расследования.
В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.
28 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что газопровод "Северный поток – 2" больше не возобновит работу.