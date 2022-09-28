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Глава МИД Финляндии заявил, что версию саботажа на "Северном потоке" нельзя исключать

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Пекка Хаависто отметил, что ситуация должна быть расследована как уголовное дело
Пекка Хаависто отметил, что ситуация должна быть расследована как уголовное дело
Фото: EPA

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что нельзя исключать версию саботажа из-за утечки из газопровода "Северный поток". Об этом он сказал 28 сентября в интервью турецкому государственному агентству "Анадолу".

По словам министра, версию саботажа нельзя исключать, но "это должно быть расследовано как уголовное дело".

Он отметил, что все это произошло в тот момент, когда Польша открыла газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³ в год. По мнению министра, это является напоминанием о том, насколько "осторожными мы должны быть и насколько мы уязвимы".

Хаависто добавил, что общался с министрами иностранных дел Дании Йеппе Кофодом и Швеции Анн Линде, которые предоставили ему анализ по этому вопросу. По словам двух министров, нельзя исключать версию саботажа, но ситуация требует дополнительного расследования.

Контекст:

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.

28 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что газопровод "Северный поток – 2" больше не возобновит работу.

Теги: Швеция, Дания, Финляндия, газопровод, Северный поток, диверсия, расследование, Пекка Хаависто
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