Глава МИД Финляндии заявил, что версию саботажа на "Северном потоке" нельзя исключать

Пекка Хаависто отметил, что ситуация должна быть расследована как уголовное дело Фото: EPA

По словам министра, версию саботажа нельзя исключать, но "это должно быть расследовано как уголовное дело".

Он отметил, что все это произошло в тот момент, когда Польша открыла газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³ в год. По мнению министра, это является напоминанием о том, насколько "осторожными мы должны быть и насколько мы уязвимы".

Хаависто добавил, что общался с министрами иностранных дел Дании Йеппе Кофодом и Швеции Анн Линде, которые предоставили ему анализ по этому вопросу. По словам двух министров, нельзя исключать версию саботажа, но ситуация требует дополнительного расследования.