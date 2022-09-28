"Северный поток – 2" больше не заработает – посол Германии в Украине

Дипломат ответила утвердительно на вопрос, оставят ли немцы трубу газопровода "гнить под водой".
"Он не заработает", – сказала она.
Фельдгузен подчеркнула, что мнение Германии о российском газопроводе изменила война в Украине. По ее словам, даже когда война закончится, газ по этой трубе больше поставляться не будет.
"Если представить такое светлое будущее, когда Россия будет нормальной страной… Я сейчас тоже не могу представить это, но можно помечтать о полном мире в мире. Но даже в таком мире останется другой кризис – климатический. И если можно будет поставлять по такой трубе "зеленый" водород, то тем лучше. Хотя, думаю, это перспектива не при моей и не при вашей жизни", – сказала она.
Первый газопровод "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.
В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.
Спецслужбы Германии предполагают, что три нитки трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" навсегда останутся непригодными после разгерметизации.