"Северный поток – 2" больше не заработает – посол Германии в Украине

Утечка газа в море на одной из ниток "Северного потока – 2" Фото: EPA

Дипломат ответила утвердительно на вопрос, оставят ли немцы трубу газопровода "гнить под водой".

"Он не заработает", – сказала она.

Фельдгузен подчеркнула, что мнение Германии о российском газопроводе изменила война в Украине. По ее словам, даже когда война закончится, газ по этой трубе больше поставляться не будет.

"Если представить такое светлое будущее, когда Россия будет нормальной страной… Я сейчас тоже не могу представить это, но можно помечтать о полном мире в мире. Но даже в таком мире останется другой кризис – климатический. И если можно будет поставлять по такой трубе "зеленый" водород, то тем лучше. Хотя, думаю, это перспектива не при моей и не при вашей жизни", – сказала она.