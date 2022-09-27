Сейсмологи зафиксировали сильные подводные взрывы в местах, где обнаружена утечка газа из "Северного потока"

Утечки из "Северного потока" и "Северного потока – 2" могли произойти в результате взрывов – их зафиксировали сейсмологические станции Фото: EPA

Сообщается, что шведская национальная сейсмическая сеть зафиксировала два явных взрыва в районе утечек газа 26 сентября. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на всей территории Швеции.

"Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв", – заявил, комментируя данные измерений, Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, которая измеряет и фиксирует землетрясения и взрывы.

Отмечается, что первый взрыв был зафиксирован в 2.03 в ночь на 26 сентября, второй – в 19.04 вечером 26 сентября.

Сообщения об утечке газа, по данным шведского телеканала, поступили от морской администрации, соответственно, в 13.52 и в 20.41 в понедельник, 26 сентября, после того как корабли обнаружили пузыри на морской поверхности.

В распоряжении SVT имеются координаты зафиксированных взрывов. Телеканал, ссылаясь на Лунда, отмечает, что они находятся в том же районе, где были зарегистрированы утечки газа, и "очень близко" к координатам, зарегистрированным Морской администрацией Швеции.

Что касается самого мощного взрыва, то он, по данным измерений, находится в шести километрах, говорит Лунд, который оценивает обычную погрешность измерений сейсмологов в два-три километра.

По словам сейсмолога, "это не тот район, который обычно используется для учений сил обороны". Он добавил, что обычно сейсмическая сеть Швеции заранее получает информацию о взрывах, которые происходят под водой, но в данном случае сейсмологи не получили никакой информации.

В свою очередь, сейсмологи передали данные о взрывах вооруженным силам Швеции, отмечает SVT. Военные эту информацию пока не прокомментировали.