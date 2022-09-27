Сейсмологи зафиксировали сильные подводные взрывы в местах, где обнаружена утечка газа из "Северного потока"

Сообщается, что шведская национальная сейсмическая сеть зафиксировала два явных взрыва в районе утечек газа 26 сентября. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на всей территории Швеции.
"Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв", – заявил, комментируя данные измерений, Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, которая измеряет и фиксирует землетрясения и взрывы.
Отмечается, что первый взрыв был зафиксирован в 2.03 в ночь на 26 сентября, второй – в 19.04 вечером 26 сентября.
Сообщения об утечке газа, по данным шведского телеканала, поступили от морской администрации, соответственно, в 13.52 и в 20.41 в понедельник, 26 сентября, после того как корабли обнаружили пузыри на морской поверхности.
В распоряжении SVT имеются координаты зафиксированных взрывов. Телеканал, ссылаясь на Лунда, отмечает, что они находятся в том же районе, где были зарегистрированы утечки газа, и "очень близко" к координатам, зарегистрированным Морской администрацией Швеции.
Что касается самого мощного взрыва, то он, по данным измерений, находится в шести километрах, говорит Лунд, который оценивает обычную погрешность измерений сейсмологов в два-три километра.
По словам сейсмолога, "это не тот район, который обычно используется для учений сил обороны". Он добавил, что обычно сейсмическая сеть Швеции заранее получает информацию о взрывах, которые происходят под водой, но в данном случае сейсмологи не получили никакой информации.
В свою очередь, сейсмологи передали данные о взрывах вооруженным силам Швеции, отмечает SVT. Военные эту информацию пока не прокомментировали.
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает саботаж как причину происходящего. Reuters, ссылаясь на источники в органах европейской безопасности, также пишет, что "есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб".
В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.
27 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в немецкой службе безопасности, написало, что разгерметизация на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", по версии следствия в Германии, могла произойти в результате диверсии.
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.