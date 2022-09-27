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Подоляк заявил, что авария на "Северном потоке" – теракт, спланированный Россией

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В Офисе президента Украины считают, что РФ организовала утечки газа в море, чтобы вызвать в Европе "панику перед зимой"
В Офисе президента Украины считают, что РФ организовала утечки газа в море, чтобы вызвать в Европе "панику перед зимой"
Фото: EPA

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" организовала сама Россия. Об этом он написал в Twitter 27 сентября.

"Масштабная "утечка газа" из "Северного потока – 1" – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. РФ хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой", – написал Подоляк.

В связи с этим он обратился к европейским партнерам, в частности к Германии, с призывом усилить военную поддержку Украины.

"Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие..." – подчеркнул Подоляк.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании, поблизости от острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы в обеих нитках первого "Северного потока".

Еuronews сообщает, что Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает саботаж как причину происходящего. Reuters, ссылаясь на источники в органах европейской безопасности, также пишет, что "есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб".

В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Теги: теракт, газ, авария, Северный поток, Евросоюз, Северный поток – 2, российский газ, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, утечка газа
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