Подоляк заявил, что авария на "Северном потоке" – теракт, спланированный Россией

"Масштабная "утечка газа" из "Северного потока – 1" – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. РФ хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой", – написал Подоляк.
В связи с этим он обратился к европейским партнерам, в частности к Германии, с призывом усилить военную поддержку Украины.
"Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие..." – подчеркнул Подоляк.
Масштабний «витік газу» з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. * хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для * . Особливо німецькі…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании, поблизости от острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы в обеих нитках первого "Северного потока".
Еuronews сообщает, что Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает саботаж как причину происходящего. Reuters, ссылаясь на источники в органах европейской безопасности, также пишет, что "есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб".
В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".