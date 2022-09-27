Подоляк заявил, что авария на "Северном потоке" – теракт, спланированный Россией

В Офисе президента Украины считают, что РФ организовала утечки газа в море, чтобы вызвать в Европе "панику перед зимой" Фото: EPA

"Масштабная "утечка газа" из "Северного потока – 1" – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. РФ хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой", – написал Подоляк.

В связи с этим он обратился к европейским партнерам, в частности к Германии, с призывом усилить военную поддержку Украины.

"Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие..." – подчеркнул Подоляк.

Масштабний «витік газу» з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. * хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для * . Особливо німецькі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022