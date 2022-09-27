В Германии подозревают, что причиной утечки на "Северных потоках" стала целенаправленная атака – СМИ

По данным немецких СМИ, в Германии считают, что трубопровод могли повредить россияне, проведя "операцию под чужим флагом" Фото: ЕРА

Утечки газа были настолько большими, что их заметили на радарах судов, находящихся поблизости, пишет агентство, ссылаясь на береговую охрану Швеции. По информации СМИ, для расследования случившегося может понадобиться подводная лодка, так все три участка находятся под водой в Балтийском море.

Собеседники немецкой газеты Der Tagesspiegel рассказали, что в правительстве ФРГ считают: оба газопроводы могли быть повреждены в результате целенаправленной атаки. Статью, доступную только по подписке, цитирует Focus. Немецкие власти не допускают сценария, при котором это не было бы целенаправленной атакой, сказал собеседник газеты, заявив, что "все говорит против совпадения".

Der Tagesspiegel тоже пишет, что для исследования морского дна нужно будет использовать подводные лодки и привлекать водолазов.

В материале газеты говорится, что есть два предположения, кто может быть причастен к произошедшему. Согласно отчету, в Германии допускают, что атаку могли совершить Украина или проукраинские силы, цель – якобы заключается в том, чтобы российский газ транспортировался в Центральную Европу через украинские газопроводы или по газопроводу Ямал – Европа.

Другая версия – так называемая операция России "под чужим флагом", направленная на дискредитацию Украины. По информации собеседников Der Tagesspiegel операция могла быть спланирована еще до прекращения подачи российского газа в Европу.

Как отмечает Bloomberg, произошедшее – "самый ясный сигнал о том, что Европе придется пережить эту зиму без значительных потоков российского газа". Агентство напоминает, что лидеры Евросоюза неоднократно обвиняли РФ в использовании поставок энергоресурсов как оружия.

Агентство цитирует премьер-министра Дании Метте Фредериксен: она не исключила, что разгерметизация трубопроводов стала результатом саботажа. "Трудно представить, что это совпадения", – подчеркнула она.



