Кремль считает диверсией утечку газа сразу в трех местах европейского участка "Северных потоков"

По его словам, на данном этапе нельзя исключать ни одного варианта причин происшествия.

"Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной – тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", – сказал он.

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Еuronews сообщает, что Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает саботаж как причину происходящего.

"Еще слишком рано делать выводы, но это чрезвычайная ситуация", – цитирует ее местное издание DR.

Reuters, ссылаясь на источники в органах европейской безопасности, также пишет, что "есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб".

Ни одна из сторон не называет потенциальных целей и заказчиков возможной диверсии.