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Кремль считает диверсией утечку газа сразу в трех местах европейского участка "Северных потоков"

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Утечки зафиксированы на участке газопроводов в Дании
Утечки зафиксированы на участке газопроводов в Дании
Фото: ЕРА

Утечка газа из трех ниток проходящих по Северному морю российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" может быть вызвана диверсией. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, на данном этапе нельзя исключать ни одного варианта причин происшествия.

"Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной – тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", – сказал он.

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Еuronews сообщает, что Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает саботаж как причину происходящего. 

"Еще слишком рано делать выводы, но это чрезвычайная ситуация", – цитирует ее местное издание DR. 

Reuters, ссылаясь на источники в органах европейской безопасности, также пишет, что "есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб". 

Ни одна из сторон не называет потенциальных целей и заказчиков возможной диверсии.

Контекст:

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования.

"Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

Теги: Россия, газ, Швеция, Дания, Кремль, Дмитрий Песков, Северный поток, Северное море, Метте Фредериксен
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