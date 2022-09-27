Кремль считает диверсией утечку газа сразу в трех местах европейского участка "Северных потоков"

По его словам, на данном этапе нельзя исключать ни одного варианта причин происшествия.
"Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной – тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", – сказал он.
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.
Еuronews сообщает, что Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает саботаж как причину происходящего.
"Еще слишком рано делать выводы, но это чрезвычайная ситуация", – цитирует ее местное издание DR.
Reuters, ссылаясь на источники в органах европейской безопасности, также пишет, что "есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб".
Ни одна из сторон не называет потенциальных целей и заказчиков возможной диверсии.
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования.
"Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.