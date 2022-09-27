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Сроки восстановления обоих газопроводов "Северный поток" невозможно оценить – Nord Stream AG

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Утечку газа из трех ниток российского газопровода оператор назвал беспрецедентной
Утечку газа из трех ниток российского газопровода оператор назвал беспрецедентной
Фото: EPA

Оператор российского газопровода "Северный поток" Nord Stream AG прокомментировал одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море, назвав его беспрецедентным. Об этом сообщает "Интерфакс Украина" 27 сентября.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", – заявили в проектной компании.

Контекст:

В ночь с воскресенья на понедельник произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток  2". Это произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования.

"Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

Теги: Россия, газ, Дания, авария, газопровод, Северный поток, Северный поток – 2, утечка газа
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