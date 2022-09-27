Сроки восстановления обоих газопроводов "Северный поток" невозможно оценить – Nord Stream AG

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", – заявили в проектной компании.

Контекст:

В ночь с воскресенья на понедельник произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Это произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования.

"Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.