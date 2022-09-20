Профилактические работы. Россия останавливает поставки газа в Китай

С 22-го по 29 сентября на газопроводе пройдут плановые профилактические работы, говорится в сообщении. В компании уточнили, что контракт с китайской компанией CNPC предусматривает профилактику оборудования и систем два раза в год: весной и осенью.

"Сила Сибири" – совместный с CNPC проект, который был запущен в декабре 2019 года, говорится на сайте "Газпрома". На Восточном экономическом форуме в начале сентября главы компаний подписали соглашение о переводе расчетов за поставки российского топлива в Китай в национальные валюты – рубли и юани.

В конце августа "Газпром" приостановил прокачку газа в Европу по газопроводу "Северный поток", объясняя это необходимостью планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате. 2 сентября "Газпром" объявил о его полной остановке из-за технических проблем.