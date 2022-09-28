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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первую систему ПВО IRIS-T Украина получит уже в октябре – посол Германии

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Анка Фельдгузен рассказала, когда Украина получит от Германии комплексы ПВО
Анка Фельдгузен рассказала, когда Украина получит от Германии комплексы ПВО
Фото: EPA

Германия в ближайшее время планирует передать Украине системы противовоздушной обороны. Сколько придется ждать и почему, рассказала посол Германии Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде", опубликованном 28 сентября.

"Первая система, надеюсь, будет в октябре. И если сначала мы думали передать один комплекс IRIS-T, то потом решили добавить еще три, и их тоже сейчас производят. Я очень надеюсь, что вторая система будет до конца этого года, остальная – в начале следующего", – сказала она.

По словам посла, решение об этом точно принято и никакой политической задержки нет.

"Это наш вклад в вашу борьбу: мы имеем эти новейшие системы, являющиеся произведением инженерного искусства, и хотим, чтобы вы их получили. Но их производство медленное", – сказала она.

Посол также объяснила, что Германия не передает Украине существующие системы ПВО, потому что у Германии их нет. Поскольку вокруг Германии находятся страны – члены НАТО, то все противовоздушные системы находятся у них. Сам бундесвер не пользуется IRIS-T, отметила Фельдгузен.

Контекст:

В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

21 июня Германия подтвердила, что передаст Украине комплекс ПВО IRIS-T. Список запланированных поставок оружия включал и другие виды тяжелого вооружения, в частности семь самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) калибра 155 мм, 30 самоходных зенитных установок Gepard и 54 бронетранспортера М113.

21 июля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие комплексы ПВО IRIS-T SLM находятся на стадии производства.

Теги: Германия, Украина, вооружение, ПВО, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Анка Фельдгузен
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