СМИ пишут, что Израиль согласовал продажу системы ПВО для ОАЭ. Украине в аналогичных поставках Израиль отказал

По данным агентства, Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит мобильные перехватчики Spyder.

Источник сообщил, что в ОАЭ приобрели израильские технологии, способные противостоять атакам беспилотников, подобным тем, которые были нанесены в Абу-Даби в начале этого года.

О количестве зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть закуплены, а также о стоимости и графике поставки и других деталях соглашения не сообщается.

ЗРК Spyder – это мобильный всепогодный комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для уничтожения ударных самолетов, бомбардировщиков, крылатых ракет, БПЛА и авиационного высокоточного оружия.