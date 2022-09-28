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СМИ пишут, что Израиль согласовал продажу системы ПВО для ОАЭ. Украине в аналогичных поставках Израиль отказал

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По данным СМИ, Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит мобильные перехватчики Spyder
По данным СМИ, Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит мобильные перехватчики Spyder
Фото: depositphotos.com

Израиль согласился продать Объединенным Арабским Эмиратам передовую систему ПВО Spyder. Об этом 22 сентября Reuters сообщили два источника, знакомые с этим вопросом.

По данным агентства, Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит мобильные перехватчики Spyder.

Источник сообщил, что в ОАЭ приобрели израильские технологии, способные противостоять атакам беспилотников, подобным тем, которые были нанесены в Абу-Даби в начале этого года.

О количестве зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть закуплены, а также о стоимости и графике поставки и других деталях соглашения не сообщается.

ЗРК Spyder – это мобильный всепогодный комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для уничтожения ударных самолетов, бомбардировщиков, крылатых ракет, БПЛА и авиационного высокоточного оружия.

Контекст:

Продажа Израилем средств ПВО ОАЭ происходит на фоне отказа от аналогичных поставок Украине. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что просил у Израиля средства ПВО, но получил отказ: "Они сказали, что защищают свою землю". После этого, по словам президента, он получил информацию от украинской разведки, что на самом деле у Израиля есть военные контракты с некоторыми арабскими государствами.

"Они поставляют оружие, которое защищает небо. Я был удивлен! Как же так может быть? Ты знаешь, что у нас конкретно идет война, ты знаешь это от людей из Украины, которые приехали в современное государство Израиль. Ты знаешь, что миллион людей из Украины у тебя живет! Неужели может быть такое отношение?" – возмутился Зеленский. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, ОАЭ, Вооруженные силы Украины, ПВО, война России против Украины
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