СМИ пишут, что Израиль согласовал продажу системы ПВО для ОАЭ. Украине в аналогичных поставках Израиль отказал

По данным агентства, Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит мобильные перехватчики Spyder.
Источник сообщил, что в ОАЭ приобрели израильские технологии, способные противостоять атакам беспилотников, подобным тем, которые были нанесены в Абу-Даби в начале этого года.
О количестве зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть закуплены, а также о стоимости и графике поставки и других деталях соглашения не сообщается.
ЗРК Spyder – это мобильный всепогодный комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для уничтожения ударных самолетов, бомбардировщиков, крылатых ракет, БПЛА и авиационного высокоточного оружия.
Продажа Израилем средств ПВО ОАЭ происходит на фоне отказа от аналогичных поставок Украине. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что просил у Израиля средства ПВО, но получил отказ: "Они сказали, что защищают свою землю". После этого, по словам президента, он получил информацию от украинской разведки, что на самом деле у Израиля есть военные контракты с некоторыми арабскими государствами.
"Они поставляют оружие, которое защищает небо. Я был удивлен! Как же так может быть? Ты знаешь, что у нас конкретно идет война, ты знаешь это от людей из Украины, которые приехали в современное государство Израиль. Ты знаешь, что миллион людей из Украины у тебя живет! Неужели может быть такое отношение?" – возмутился Зеленский.