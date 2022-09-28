В Германии предполагают, что три нитки "Северных потоков" после аварии навсегда останутся непригодными – СМИ

Утечка газа на одной из ниток "Северного потока – 2" Фото: forsvaret.dk

Издание пишет, что, если трубопроводы не отремонтировать быстро, в них попадет много соленой воды и это вызовет коррозию.

Немецкие спецслужбы, в том числе Федеральная разведывательная служба (BND) считают, что газопроводы были повреждены в результате саботажа. Из-за сложности атаки считается, что ее могли осуществить только государственные субъекты, предположительно, российские, пишет СМИ, подчеркивая, что мотив атаки неясен.

Сейчас, по информации издания, BND исследует спутниковые снимки и анализирует движение судов перед аварией.

Согласно одной из версий следствия, водолазы могли заложить взрывчатку на две трубы "Северного потока" и одну трубу "Северного потока – 2", отмечает СМИ. Масштаб утечки (Tagesspiegel называет его огромным, утечка в море видна с воздуха) и высокая скорость падения давления в газопроводах свидетельствуют о том, что речь идет о целенаправленных взрывах, сообщает газета.