В Германии предполагают, что три нитки "Северных потоков" после аварии навсегда останутся непригодными – СМИ

Издание пишет, что, если трубопроводы не отремонтировать быстро, в них попадет много соленой воды и это вызовет коррозию.
Немецкие спецслужбы, в том числе Федеральная разведывательная служба (BND) считают, что газопроводы были повреждены в результате саботажа. Из-за сложности атаки считается, что ее могли осуществить только государственные субъекты, предположительно, российские, пишет СМИ, подчеркивая, что мотив атаки неясен.
Сейчас, по информации издания, BND исследует спутниковые снимки и анализирует движение судов перед аварией.
Согласно одной из версий следствия, водолазы могли заложить взрывчатку на две трубы "Северного потока" и одну трубу "Северного потока – 2", отмечает СМИ. Масштаб утечки (Tagesspiegel называет его огромным, утечка в море видна с воздуха) и высокая скорость падения давления в газопроводах свидетельствуют о том, что речь идет о целенаправленных взрывах, сообщает газета.
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что разгерметизация трубопроводов могла стать результатом саботажа. "Трудно представить, что это совпадения", – подчеркнула премьер.
В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.