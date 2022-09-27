В Дании показали, как выглядит утечка газа из "Северных потоков"

Вокруг утечек были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения Фото: forsvaret.dk

"Северный поток" имеет две утечки к северо-востоку от Борнхольма, а "Северный поток – 2" – одну к югу от Dueodde. Утечки были обнаружены подразделением реагирования вооруженных сил Норвегии на самолетах F-16.

В ведомстве заявили, что фрегат Absalon и экологичное судно Gunnar Thorson направляются для проведения мониторинга воды в зонах отчуждения, а силы обороны Норвегии оказывают поддержку вертолетами. Кроме того, минувшей ночью в этом районе находился патрульный корабль.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022