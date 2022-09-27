В Дании показали, как выглядит утечка газа из "Северных потоков"

"Северный поток" имеет две утечки к северо-востоку от Борнхольма, а "Северный поток – 2" – одну к югу от Dueodde. Утечки были обнаружены подразделением реагирования вооруженных сил Норвегии на самолетах F-16.
В ведомстве заявили, что фрегат Absalon и экологичное судно Gunnar Thorson направляются для проведения мониторинга воды в зонах отчуждения, а силы обороны Норвегии оказывают поддержку вертолетами. Кроме того, минувшей ночью в этом районе находился патрульный корабль.
Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO— Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".
27 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в немецкой службе безопасности, написало, что разгерметизация на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", по версии следствия в Германии, могла произойти в результате диверсии.