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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нужно продолжать диалог – посол Германии о передаче танков Украине

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Анка Фельдгузен высказалась о вероятности передачи немецких танков Украине
Анка Фельдгузен высказалась о вероятности передачи немецких танков Украине
Фото: EPA

Украине стоит продолжить диалог с Германией о возможности передачи танков. Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде", опубликованном 28 сентября.

Дипломат вспомнила слова президента Украины Владимира Зеленского, который на днях давал интервью газете Bild и сказал, что хочет от Германии ответ, будут ли поставляться немецкие танки.

"Вы знаете, Германия уже снабжает Украину большим объемом оружия. Надо просто дальше с нами говорить об этом, и мне кажется, что мы будем это делать. Прямо с нами нужно продолжать диалог об этом", – сказала она.

Фельдгузен ответила на вопрос, почему Германия не дает Украине танки Leopard 2.

"Нам просто нужно больше времени, чтобы убедиться в том, что их нужно передать. И это не в первый раз, так было со всем оружием – порой мне кажется, что мы, немцы, еще не полностью осознали, что мы отошли от политики неснабжения оружием. Поэтому вам следует продолжать этот диалог. Я понимаю разочарование украинцев, но все равно нужно дальше с нами об этом говорить", – сказала она.

По ее словам, отказ Германии поставлять Украине оружие – это одна из причин прохладного отношения к ней со стороны украинцев. Еще одна причина – долгий путь к закрытию российского газопровода "Северный поток - 2". Третьей составляющей она назвала то, что из-за Германии в 2008 году Украине заблокировали предоставление плана действий по членству в НАТО.

Кроме того, Фельдгузен сообщила, что неизвестно об ограничениях, которые бы выдвигала ее страна Украине относительно использования переданного оружия по примеру США, которые запрещают использовать свое оружие для атак по России.

"Я, как и вы, читала требования других партнеров, но не Германии. Я только что была в Германии на конференции послов, где об этом тоже речь не шла. Когда мы передаем Украине оружие, исходим из того, что оно уже не под нашим контролем. Мы не можем повлиять на то, как будет применяться это оружие", – сказала Фельдгузен.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Украинская сторона настаивает, что хочет получить от Германии боевые танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. В свою очередь Шольц заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 12 сентября заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

Теги: Германия, Украина, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Анка Фельдгузен
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