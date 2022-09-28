Нужно продолжать диалог – посол Германии о передаче танков Украине

Дипломат вспомнила слова президента Украины Владимира Зеленского, который на днях давал интервью газете Bild и сказал, что хочет от Германии ответ, будут ли поставляться немецкие танки.

"Вы знаете, Германия уже снабжает Украину большим объемом оружия. Надо просто дальше с нами говорить об этом, и мне кажется, что мы будем это делать. Прямо с нами нужно продолжать диалог об этом", – сказала она.

Фельдгузен ответила на вопрос, почему Германия не дает Украине танки Leopard 2.

"Нам просто нужно больше времени, чтобы убедиться в том, что их нужно передать. И это не в первый раз, так было со всем оружием – порой мне кажется, что мы, немцы, еще не полностью осознали, что мы отошли от политики неснабжения оружием. Поэтому вам следует продолжать этот диалог. Я понимаю разочарование украинцев, но все равно нужно дальше с нами об этом говорить", – сказала она.

По ее словам, отказ Германии поставлять Украине оружие – это одна из причин прохладного отношения к ней со стороны украинцев. Еще одна причина – долгий путь к закрытию российского газопровода "Северный поток - 2". Третьей составляющей она назвала то, что из-за Германии в 2008 году Украине заблокировали предоставление плана действий по членству в НАТО.

Кроме того, Фельдгузен сообщила, что неизвестно об ограничениях, которые бы выдвигала ее страна Украине относительно использования переданного оружия по примеру США, которые запрещают использовать свое оружие для атак по России.

"Я, как и вы, читала требования других партнеров, но не Германии. Я только что была в Германии на конференции послов, где об этом тоже речь не шла. Когда мы передаем Украине оружие, исходим из того, что оно уже не под нашим контролем. Мы не можем повлиять на то, как будет применяться это оружие", – сказала Фельдгузен.