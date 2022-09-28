Зеленский – россиянам: Хотите жить – бегите, сдавайтесь в плен, боритесь на своих улицах за свою свободу. Не лезьте на нашу землю

Зеленский – россиянам: За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что в ситуации на фронте "для нас все понятно" и обратился к россиянам, перейдя на русский язык.

"Повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру", – заявил он.

Президент Украины в своих обращениях после объявления в России мобилизации неоднократно обращался к россиянам, в том числе призывая сдаваться в плен.

"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это. Украина сделает все для своей победы", – говорил он 24 сентября.