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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – россиянам: Хотите жить – бегите, сдавайтесь в плен, боритесь на своих улицах за свою свободу. Не лезьте на нашу землю

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Зеленский россиянам: За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру
Зеленский – россиянам: За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября часть своего традиционного вечернего обращения посвятил россиянам, видео обнародовано в его Facebook.

Зеленский отметил, что в ситуации на фронте "для нас все понятно" и обратился к россиянам, перейдя на русский язык. 

"Повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру", – заявил он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/770711594152976/

Президент Украины в своих обращениях после объявления в России мобилизации неоднократно обращался к россиянам, в том числе призывая сдаваться в плен. 

"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это. Украина сделает все для своей победы", – говорил он 24 сентября

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, мобилизация, плен, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты, россияне
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