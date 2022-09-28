18 HIMARS и боеприпасы к ним, 150 Humvee, радары и другое оборудование. Пентагон озвучил, что входит в новый пакет помощи Украине на $1,1 млрд

"Этот пакет USAI подчеркивает приверженность США к продолжению поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Он представляет собой многолетние инвестиции в критически важные возможности для наращивания прочной мощи Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать суверенитет и территорию Украины перед лицом российской агрессии", – говорится в релизе.
В пакет вошли:
В Пентагоне уточнили, что за время работы администрации президента США Джо Байдена (с января 2021 года) США выделили на оборонную помощи Украине $16,9 млрд, в том числе $16,2 млрд – за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили около $19 млрд в виде помощи Украине в сфере безопасности.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Последний пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине по этой программе 16 сентября. В рамках USAI США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.
Общий объем военной, гуманитарной и прямой экономической помощи, предоставленной США Украине за время полномасштабного вторжения РФ составил $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.