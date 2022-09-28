18 HIMARS и боеприпасы к ним, 150 Humvee, радары и другое оборудование. Пентагон озвучил, что входит в новый пакет помощи Украине на $1,1 млрд

"Этот пакет USAI подчеркивает приверженность США к продолжению поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Он представляет собой многолетние инвестиции в критически важные возможности для наращивания прочной мощи Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать суверенитет и территорию Украины перед лицом российской агрессии", – говорится в релизе.

В пакет вошли:

18 реактивных систем залпового огня HIMARS и соответствующие боеприпасы к ним (дальность снарядов в Пентагоне не указывают),

150 бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности (Humvee)

150 тактических машин для транспортировки тяжелого вооружения

40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки оборудования,

два радара для беспилотных летательных систем,

20 многоцелевых радаров,

противодействие беспилотным авиационным системам,

тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика,

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов,

бронежилеты и другое полевое снаряжение,

финансирование обучения, технического обслуживания оборудования.

В Пентагоне уточнили, что за время работы администрации президента США Джо Байдена (с января 2021 года) США выделили на оборонную помощи Украине $16,9 млрд, в том числе $16,2 млрд – за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили около $19 млрд в виде помощи Украине в сфере безопасности.