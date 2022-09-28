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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 HIMARS и боеприпасы к ним, 150 Humvee, радары и другое оборудование. Пентагон озвучил, что входит в новый пакет помощи Украине на $1,1 млрд

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HIMARS Украина получает с июня
HIMARS Украина получает с июня
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

США выделяют Украине новый пакет оборонной помощи на $1,1 млрд в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), проинформировал сайт Пентагона 28 сентября.

"Этот пакет USAI подчеркивает приверженность США к продолжению поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Он представляет собой многолетние инвестиции в критически важные возможности для наращивания прочной мощи Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать суверенитет и территорию Украины перед лицом российской агрессии", – говорится в релизе. 

В пакет вошли:

  • 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и соответствующие боеприпасы к ним (дальность снарядов в Пентагоне не указывают), 
  • 150 бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности (Humvee)
  • 150 тактических машин для транспортировки тяжелого вооружения
  • 40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки оборудования, 
  • два радара для беспилотных летательных систем,
  • 20 многоцелевых радаров,
  • противодействие беспилотным авиационным системам,
  • тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика,
  • оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов,
  • бронежилеты и другое полевое снаряжение,
  • финансирование обучения, технического обслуживания оборудования. 

В Пентагоне уточнили, что за время работы администрации президента США Джо Байдена (с января 2021 года) США выделили на оборонную помощи Украине $16,9 млрд, в том числе $16,2 млрд – за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили около $19 млрд в виде помощи Украине в сфере безопасности. 

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Последний пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине по этой программе 16 сентября. В рамках USAI США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

Общий объем военной, гуманитарной и прямой экономической помощи, предоставленной США Украине за время полномасштабного вторжения РФ составил $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, оружие, Джо Байден, вооружение, военная помощь, бронежилеты, боеприпасы, Humvee, война России против Украины, грузовик, HIMARS
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