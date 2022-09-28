Литва передаст Украине зимнюю военную форму на €2 млн – министр обороны

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тыс. украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", – сказал Анушаускас.

Он также отметил, что после объявления Россией частичной мобилизации уровень угрозы для Литвы не возрос, но уровень боеготовности сил быстрого реагирования страны повышен.

По словам министра, сопровождавшая решение о мобилизации антизападная риторика президента РФ Владимира Путина с ядерными угрозами является попыткой удержать страны Запада от поддержки Украины. Анушаускас заверил, что поддержка Литвы останется существенной.

Министр сообщил, что в настоящее время поддержка Литвы вооружениями и другой военной техникой составляет около €209 млн. Он также упомянул о переданных Украине Литвой гаубицах калибра 105 мм и бронетехнике М113. По словам Анушаускаса, в Литве экипированы 500 украинских военнослужащих, а с октября литовские инструкторы будут участвовать в учебной миссии в Великобритании.