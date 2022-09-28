Литва передаст Украине зимнюю военную форму на €2 млн – министр обороны

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тыс. украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", – сказал Анушаускас.
Он также отметил, что после объявления Россией частичной мобилизации уровень угрозы для Литвы не возрос, но уровень боеготовности сил быстрого реагирования страны повышен.
По словам министра, сопровождавшая решение о мобилизации антизападная риторика президента РФ Владимира Путина с ядерными угрозами является попыткой удержать страны Запада от поддержки Украины. Анушаускас заверил, что поддержка Литвы останется существенной.
Министр сообщил, что в настоящее время поддержка Литвы вооружениями и другой военной техникой составляет около €209 млн. Он также упомянул о переданных Украине Литвой гаубицах калибра 105 мм и бронетехнике М113. По словам Анушаускаса, в Литве экипированы 500 украинских военнослужащих, а с октября литовские инструкторы будут участвовать в учебной миссии в Великобритании.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, в июне минобороны страны сообщало, что сумма военной помощи, которую Украине предоставила Литва, составляет €115 млн.
20 августа министр обороны Литвы сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине. Он написал, что 29-я и 30-я партии помощи готовятся к отправке.
26 августа Анушаускас отметил, что Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.
16 сентября в министерстве обороны Литвы заявили, что переданные Литвой бронетранспортеры M113 направляются в Украину.