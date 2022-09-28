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"Срок действия этого режима не бесконечен". Президент Литвы спрогнозировал внезапные перемены в России

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Гитанас Науседа предупредил о возможных изменениях в России
Гитанас Науседа предупредил о возможных изменениях в России
Фото: EPA

Политические изменения в России могут произойти очень неожиданно, когда население осознает провал РФ в войне. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью общественному вещателю LRT 27 сентября.

"Просто срок действия этого режима не бесконечен. Нужно понимать, что многое зависит от того, что происходит в Украине, как российское общество или жители России оценивают смысл и успех этой войны", – сказал Науседа.

По его словам, российская пропаганда довольно эффективно "раздувает туман" в глазах населения страны.

"Но когда гробы начнут прибывать на территорию России уже массово и это заметит большая часть населения России, пропаганда не сможет замаскировать провал РФ", – отметил он.

Науседа предупредил, что когда население России поймет, что происходит, изменения могут произойти внезапно.

По словам литовского президента, последние действия президента России Владимира Путина все больше отражают отчаяние, связанное с тем, что Москва теряет инициативу в войне против Украины. Он отметил, что к угрозам ядерного удара нужно относиться серьезно, но усилившиеся в последнее время российские угрозы применения ядерного оружия ни в коей мере не должны уменьшать поддержку Украине или заставлять Запад как-либо менять свою позицию.

"Решения нужно принимать еще быстрее, потому что это становится решающим фактором успеха Украины", – сказал Науседа.

Контекст:

Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Владимир Путин, Литва, война России против Украины, Гитанас Науседа
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