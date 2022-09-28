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Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на $1,1 млрд. В него войдут еще 18 HIMARS

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США предоставят Украине еще 18 HIMARS, а также транспорт, радары и противодронные системы, заявила Жан-Пьер
США предоставят Украине еще 18 HIMARS, а также транспорт, радары и противодронные системы, заявила Жан-Пьер
Фото: EPA

Администрация президента США вечером 28 сентября объявила о новом пакете помощи Украине на общую сумму $1,1 млрд. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция пресс-конференции ведется на официальном сайте администрации.

Жан-Пьер заявила, что США продолжат поддерживать Украину на фоне попыток России аннексировать часть Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей по результатам псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях.

"Сегодня Соединенные Штаты анонсируют предоставление дополнительного пакета помощи на $1,1 млрд, куда входит оружие и оборудование для Украины. Этот пакет также включает 18 новых высокомобильных артиллерийских систем, известных как HIMARS, которые украинцы так эффективно используют на поле боя. [Кроме того, в пакет] входят сотни бронированных транспортных средств, радаров и противодронных систем", – подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США "не устанут помогать Украине" и будут оказывать поддержку "столько, сколько потребуется".

Контекст:

Предыдущий пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине 16 сентября. К тому моменту общий объем военной помощи, оказанной США Киеву с начала полномасштабного вторжения России в Украину, достиг $15,8 млрд.

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, Белый дом, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, HIMARS
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