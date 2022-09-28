Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на $1,1 млрд. В него войдут еще 18 HIMARS

Жан-Пьер заявила, что США продолжат поддерживать Украину на фоне попыток России аннексировать часть Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей по результатам псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях.
"Сегодня Соединенные Штаты анонсируют предоставление дополнительного пакета помощи на $1,1 млрд, куда входит оружие и оборудование для Украины. Этот пакет также включает 18 новых высокомобильных артиллерийских систем, известных как HIMARS, которые украинцы так эффективно используют на поле боя. [Кроме того, в пакет] входят сотни бронированных транспортных средств, радаров и противодронных систем", – подчеркнула она.
Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США "не устанут помогать Украине" и будут оказывать поддержку "столько, сколько потребуется".
Предыдущий пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине 16 сентября. К тому моменту общий объем военной помощи, оказанной США Киеву с начала полномасштабного вторжения России в Украину, достиг $15,8 млрд.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.