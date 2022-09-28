Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на $1,1 млрд. В него войдут еще 18 HIMARS

США предоставят Украине еще 18 HIMARS, а также транспорт, радары и противодронные системы, заявила Жан-Пьер Фото: EPA

Жан-Пьер заявила, что США продолжат поддерживать Украину на фоне попыток России аннексировать часть Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей по результатам псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях.

"Сегодня Соединенные Штаты анонсируют предоставление дополнительного пакета помощи на $1,1 млрд, куда входит оружие и оборудование для Украины. Этот пакет также включает 18 новых высокомобильных артиллерийских систем, известных как HIMARS, которые украинцы так эффективно используют на поле боя. [Кроме того, в пакет] входят сотни бронированных транспортных средств, радаров и противодронных систем", – подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США "не устанут помогать Украине" и будут оказывать поддержку "столько, сколько потребуется".