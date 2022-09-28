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"Соучастники в посягательстве на целостность Украины". Подоляк пригрозил последствиями приехавшим на псевдореферендумы иностранным "наблюдателям"

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"Соучастники в посягательстве на целостность Украины". Подоляк пригрозил последствиями приехавшим на псевдореферендумы иностранным "наблюдателям" / ГОРДОН

Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 сентября в Twitter пообещал, что так называемые наблюдатели, следившие за "референдумом" на временно оккупированных территориях Украины, понесут ответственность.

"Граждане других стран, согласившиеся сыграть роль "наблюдателей" в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями – включая объявление в международный розыск и санкции разных стран. Стоило ли оно того?" – написал советник главы ОП.

В Минреинтеграции 24 сентября сообщали, что псевдореферендумы оккупантов посетили граждане восьми стран, кроме самой России: Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.

Известно также о поездке на оккупированную Россией территорию Украины в качестве "наблюдателя" на "референдуме" гражданина Германии Штефана Шаллера, управляющего директора немецкой компании Energie Waldeck-Frankenberg. После поездки на псевдореферендум он был отстранен от должности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в качестве "наблюдателей" на незаконном российском референдуме присутствовали "политические туристы", приехавшие за деньги, – иностранные граждане, которых при этом было бы неправильно называть "представителями" той или иной страны.

"Никаких "стран" там не было и быть не могло, это частное дело этих людей. Все эти граждане нам на сегодняшний день уже известны, в их отношении будут обязательно начаты соответствующие процессы", – сказал он.

Кроме того, Офис генпрокурора Украины 28 сентября объявил о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и на рынках в палатках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результатыСША, Евросоюз, КазахстанТурция и Сербия уже заявили, что, наоборот, не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Теги: Владимир Путин, Германия, Донецк, Украина, Луганск, Херсон, Беларусь, Луганская область, Казахстан, референдум, Донецкая область, Бразилия, Уругвай, Венесуэла, СНБО, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, ЮАР, Дмитрий Кулеба, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Того, Евросоюз, Алексей Данилов, Офис генпрокурора, Михаил Подоляк, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация
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