"Соучастники в посягательстве на целостность Украины". Подоляк пригрозил последствиями приехавшим на псевдореферендумы иностранным "наблюдателям"

"Граждане других стран, согласившиеся сыграть роль "наблюдателей" в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями – включая объявление в международный розыск и санкции разных стран. Стоило ли оно того?" – написал советник главы ОП.

Громадяни інших країн, які погодились зіграти роль «спостерігачів» у російських псевдореферендумах, будуть кваліфіковані як співучасники у посяганні на цілісність * . З усіма наслідками– включно з оголошенням у міжнародний розшук і санкціями різних країн. Чи було воно того варте? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 28, 2022

В Минреинтеграции 24 сентября сообщали, что псевдореферендумы оккупантов посетили граждане восьми стран, кроме самой России: Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.

Известно также о поездке на оккупированную Россией территорию Украины в качестве "наблюдателя" на "референдуме" гражданина Германии Штефана Шаллера, управляющего директора немецкой компании Energie Waldeck-Frankenberg. После поездки на псевдореферендум он был отстранен от должности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в качестве "наблюдателей" на незаконном российском референдуме присутствовали "политические туристы", приехавшие за деньги, – иностранные граждане, которых при этом было бы неправильно называть "представителями" той или иной страны.

"Никаких "стран" там не было и быть не могло, это частное дело этих людей. Все эти граждане нам на сегодняшний день уже известны, в их отношении будут обязательно начаты соответствующие процессы", – сказал он.

Кроме того, Офис генпрокурора Украины 28 сентября объявил о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины