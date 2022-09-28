"От референдума до Гааги". В оккупированных городах появились патриотические листовки

"Активисты движения "Желтая Лента" продолжают доказывать очевидное: что Херсон – это Украина, херсонцы не признают результаты цирк-референдума. Мы распространили очередные открытки, ленты и граффити", – говорится в сообщении.
Они распространили листовки с лозунгами: "Никакие референдумы не остановят деоккупацию", "От референдума до Гааги", "Будет суд, будет Гаага".
Активисты поблагодарили херсонцев, которые продолжают бойкотировать референдум и игнорируют оккупантов.
Кроме того, патриотические листовки появились на улицах Мелитополя Запорожской области, сообщили активисты.
"Бойкот референдума, бойкот паспортизации и бойкот рашистов в целом – вот что такое украинский Мелитополь", – написали они.
В оккупированном Донецке активисты также распространили плакаты с надписью "Донецк – это Украина" и поблагодарили жителей за бойкот "референдума".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Западные страны не признают проведенные так называемые референдумы и готовы ввести санкции против их организаторов. Первой санкции ввела Великобритания. Ввести санкции также планирует Канада и ЕС.