"От референдума до Гааги". В оккупированных городах появились патриотические листовки

Активисты "Желтой Ленты" распространили в оккупированном Херсоне проукраинские открытки, ленты и граффити Фото: Жовта Стрічка / Telegram

"Активисты движения "Желтая Лента" продолжают доказывать очевидное: что Херсон – это Украина, херсонцы не признают результаты цирк-референдума. Мы распространили очередные открытки, ленты и граффити", – говорится в сообщении.

Они распространили листовки с лозунгами: "Никакие референдумы не остановят деоккупацию", "От референдума до Гааги", "Будет суд, будет Гаага".

Активисты поблагодарили херсонцев, которые продолжают бойкотировать референдум и игнорируют оккупантов.

Кроме того, патриотические листовки появились на улицах Мелитополя Запорожской области, сообщили активисты.

"Бойкот референдума, бойкот паспортизации и бойкот рашистов в целом – вот что такое украинский Мелитополь", – написали они.

В оккупированном Донецке активисты также распространили плакаты с надписью "Донецк – это Украина" и поблагодарили жителей за бойкот "референдума".