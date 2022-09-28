Только 0,5% населения оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме – Федоров

Федоров: Верим в наши Вооруженные силы. Мелитополь – это ключ к югу и я уверен, что наши Вооруженные силы освободят наш город Скриншот: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Федоров обнародовал видеообращение, в котором поблагодарил жителей временно оккупированного Мелитополя, что они не принимали участие в "референдуме".

"Только 0,5% жителей наших временно оккупированных территорий приняли участие в этом фейке", – добавил он, подчеркнув, что ни одно цивиизованное государство не признает результаты псевдореферендума.

"Верим в наши Вооруженные силы. Мелитополь – это ключ к югу и я уверен, что наши Вооруженные силы освободят наш город", – добавил он.