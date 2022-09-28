Только 0,5% населения оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме – Федоров

Федоров обнародовал видеообращение, в котором поблагодарил жителей временно оккупированного Мелитополя, что они не принимали участие в "референдуме".
"Только 0,5% жителей наших временно оккупированных территорий приняли участие в этом фейке", – добавил он, подчеркнув, что ни одно цивиизованное государство не признает результаты псевдореферендума.
"Верим в наши Вооруженные силы. Мелитополь – это ключ к югу и я уверен, что наши Вооруженные силы освободят наш город", – добавил он.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам.
Вечером 27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики "ЛДНР" в Луганской и Донецкой областях объявили "результаты" псевдореферендумов. "Глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий, что на этой территории за "присоединение" проголосовали "93,11% избирателей".
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.