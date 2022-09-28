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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Только 0,5% населения оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме – Федоров

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Федоров: Верим в наши Вооруженные силы. Мелитополь это ключ к югу и я уверен, что наши Вооруженные силы освободят наш город
Федоров: Верим в наши Вооруженные силы. Мелитополь – это ключ к югу и я уверен, что наши Вооруженные силы освободят наш город
Скриншот: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

В псевдореферендуме о "присоединении" к России приняли участие менее 1% жителей временно оккупированной части Запорожской области. Об этом мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram.

Федоров обнародовал видеообращение, в котором поблагодарил жителей временно оккупированного Мелитополя, что они не принимали участие в "референдуме". 

"Только 0,5% жителей наших временно оккупированных территорий приняли участие в этом фейке", – добавил он, подчеркнув, что ни одно цивиизованное государство не признает результаты псевдореферендума. 

"Верим в наши Вооруженные силы. Мелитополь – это ключ к югу и я уверен, что наши Вооруженные силы освободят наш город", – добавил он. 

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам

Вечером 27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики "ЛДНР" в Луганской и Донецкой областях объявили "результаты" псевдореферендумов"Глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий, что на этой территории за "присоединение" проголосовали "93,11% избирателей". 

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. 

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: референдум, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, война России против Украины, Иван Федоров
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