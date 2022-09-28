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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К югу от оккупированного Мелитополя прогремели восемь взрывов – мэр

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Оккупанты переместили технику и личный состав из Мелитополя ближе к морю, отметили СМИ
Оккупанты переместили технику и личный состав из Мелитополя ближе к морю, отметили СМИ
Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

В южном направлении от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области 28 сентября были слышны громкие взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Жители Мелитополя и Мелитопольского района сообщают о восьми громких взрывах в южном направлении от Мелитополя. Уточняем информацию", – написал он.

Как отмечает "РИА Мелитополь", звуки взрывов раздаются со стороны Молочного лимана, где расположены военные базы российских оккупантов.

По информации издания, россияне переместили технику и личный состав ближе к морю, поскольку дислоцироваться в Мелитополе уже слишком опасно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Федоров сообщил утром 23 сентября в Telegram о взрыве в городе. Он отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Накануне так называемого референдума, как сообщал Федоров, 22 сентября оккупанты устроили теракт в Мелитополе, чтобы обвинить в нем украинские власти.

В Мелитополе только 10% жителей согласились поддержать псевдореферендум из-за страха возможных пыток со стороны оккупантов, рассказал 26 сентября Федоров.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, взрывы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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