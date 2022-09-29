Путин подпишет договоры о вхождении в Россию оккупированных территорий 30 сентября – Песков

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют Канада, Евросоюз.