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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин подпишет договоры о вхождении в Россию оккупированных территорий 30 сентября – Песков

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С 23-го по 27 сентября в захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к РФ
С 23-го по 27 сентября в захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к РФ
Фото: ЕРА

30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

По его словам, Путин в Москве встретится с главарями псевдореспублик.

"Завтра в Георгиевском зале в 15.00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина", –  рассказал он.

Накануне Офис генпрокурора Украины 28 сентября объявил о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. 

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют КанадаЕвросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Теги: Владимир Путин, Кремль, оккупация, Дмитрий Песков, аннексия, война России против Украины
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