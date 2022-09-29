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От мобилизации в РФ сбежало больше людей, чем задействовали для войны в феврале – разведка Британии

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По данным СМИ, РФ после мобилизации могли покинуть 260 тыс. мужчин
По данным СМИ, РФ после мобилизации могли покинуть 260 тыс. мужчин
Фото: EPA

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале незадолго до полномасштабного вторжения. Об этом заявили в британской разведке.

"За семь дней после того, как президент [РФ Владимир] Путин объявил о "частичной мобилизации", произошел значительный отток россиян, пытающихся уклониться от призыва. Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года", – говорится в сообщении.

Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди, отмечают в разведке.

В сочетании с теми резервистами, которых мобилизуют, внутреннее экономическое воздействие сокращения доступности рабочей силы и ускорение "утечки мозгов", вероятно, станет все более значительным, считают эксперты британской разведки.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников 7 февраля заявлял, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 119 тыс. российских военных.

Точных данных о выехавших из России после объявления мобилизации нет, но "Новая газета. Европа" писала, что речь может идти о 260 тыс. мужчин.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, мобилизация, разведка, война России против Украины
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