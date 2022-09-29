От мобилизации в РФ сбежало больше людей, чем задействовали для войны в феврале – разведка Британии

"За семь дней после того, как президент [РФ Владимир] Путин объявил о "частичной мобилизации", произошел значительный отток россиян, пытающихся уклониться от призыва. Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года", – говорится в сообщении.

Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди, отмечают в разведке.

В сочетании с теми резервистами, которых мобилизуют, внутреннее экономическое воздействие сокращения доступности рабочей силы и ускорение "утечки мозгов", вероятно, станет все более значительным, считают эксперты британской разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 September 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/QlXZPwbjbS — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 29, 2022