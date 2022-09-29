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ВСУ с начала недели уничтожили 10 иранских дронов-камикадзе, оккупанты применили в Украине почти втрое больше – Генштаб

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Оккупанты используют иранские дроны в основном на южном направлении из временно оккупированного Крыма, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты используют иранские дроны в основном на южном направлении из временно оккупированного Крыма, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: СтратКом ЗСУ / Telegram

Российские оккупанты с начала недели применили в Украине почти 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 (россияне маркируют как "Герань-2").

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, россияне используют иранские дроны в основном на южном направлении из временно оккупированного Крыма.

"В течение прошлой недели противником были применены два ударных беспилотных аппарата. В то же время на этой неделе было осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства. Уничтожено силами и средствами ПВО 10 единиц", – сказал Громов.

Он добавил, что всего было уничтожено 23 воздушные цели оккупантов, в частности 29 сентября ВСУ с помощью стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Атака велась с моря, сообщили в ОК "Юг". Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, один Shahed-136 был сбит над морем. Генштаб ВСУ сообщил о двух погибших и двух раненых.

Несколько иранских беспилотников, которыми РФ атаковала Одессу и Днепр, были сбиты.

Еще два таких дрона ударили по военному объекту в Одесской области ночью 26 сентября.

В ОК "Юг" заявляли, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.

По данным Генштаба ВСУ на 29 сентября, оккупанты в войне против Украины потеряли 995 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов, дроны
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