ВСУ с начала недели уничтожили 10 иранских дронов-камикадзе, оккупанты применили в Украине почти втрое больше – Генштаб

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, россияне используют иранские дроны в основном на южном направлении из временно оккупированного Крыма.
"В течение прошлой недели противником были применены два ударных беспилотных аппарата. В то же время на этой неделе было осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства. Уничтожено силами и средствами ПВО 10 единиц", – сказал Громов.
Он добавил, что всего было уничтожено 23 воздушные цели оккупантов, в частности 29 сентября ВСУ с помощью стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Атака велась с моря, сообщили в ОК "Юг". Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, один Shahed-136 был сбит над морем. Генштаб ВСУ сообщил о двух погибших и двух раненых.
Несколько иранских беспилотников, которыми РФ атаковала Одессу и Днепр, были сбиты.
Еще два таких дрона ударили по военному объекту в Одесской области ночью 26 сентября.
В ОК "Юг" заявляли, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.
По данным Генштаба ВСУ на 29 сентября, оккупанты в войне против Украины потеряли 995 БПЛА оперативно-тактического уровня.