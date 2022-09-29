ВСУ с начала недели уничтожили 10 иранских дронов-камикадзе, оккупанты применили в Украине почти втрое больше – Генштаб

Оккупанты используют иранские дроны в основном на южном направлении из временно оккупированного Крыма, отметили в Генштабе ВСУ Фото: СтратКом ЗСУ / Telegram

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, россияне используют иранские дроны в основном на южном направлении из временно оккупированного Крыма.

"В течение прошлой недели противником были применены два ударных беспилотных аппарата. В то же время на этой неделе было осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства. Уничтожено силами и средствами ПВО 10 единиц", – сказал Громов.

Он добавил, что всего было уничтожено 23 воздушные цели оккупантов, в частности 29 сентября ВСУ с помощью стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10".

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