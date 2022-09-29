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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов в Сумской области – ОВА

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ВСУ навсегда приземлили российскую "птичку", отметил Живицкий
ВСУ навсегда приземлили российскую "птичку", отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 сентября сбили беспилотник российских оккупантов в Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"[ВСУ] сбили российский беспилотник из стрелкового оружия! В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в зоне ответственности ОТГ "Сумы" был сбит российский БПЛА "Орлан-10", пересекший границу Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 29 сентября, оккупанты в войне против Украины потеряли 995 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, потери России, российские оккупанты
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