Украинские военные из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"[ВСУ] сбили российский беспилотник из стрелкового оружия! В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, в зоне ответственности ОТГ "Сумы" был сбит российский БПЛА "Орлан-10", пересекший границу Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
По данным Генштаба ВСУ на 29 сентября, оккупанты в войне против Украины потеряли 995 БПЛА оперативно-тактического уровня.