Украинские военные из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"[ВСУ] сбили российский беспилотник из стрелкового оружия! В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в зоне ответственности ОТГ "Сумы" был сбит российский БПЛА "Орлан-10", пересекший границу Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)