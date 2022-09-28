"Всего 40 прилетов". Российские оккупанты обстреляли Сумскую область

"Вчера около 22.00 россияне открыли огонь из гранатометов по территории Краснопольской общины. Всего 40 прилетов", – написал глава ОВА.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Война России против Украины. Главное (обновляется)