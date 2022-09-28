В Сумской области из-за обстрела оккупантами частично повреждена высоковольтная ЛЭП – ОВА

В результате минометного обстрела со стороны россиян частично повреждена высоковольтная линия электропередач в Краснопольской общине, отметил Живицкий Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Россияне били из САУ и минометов. Также использовали беспилотники, – написал руководитель ОВА. – В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач (ЛЭП). В результате артобстрелов повреждены два дома в одном из сел. Также людям побило огороды, дворы, дороги по селу".

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами обошлось без жертв.

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