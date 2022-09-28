В Сумской области из-за обстрела оккупантами частично повреждена высоковольтная ЛЭП – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Россияне били из САУ и минометов. Также использовали беспилотники, – написал руководитель ОВА. – В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач (ЛЭП). В результате артобстрелов повреждены два дома в одном из сел. Также людям побило огороды, дворы, дороги по селу".
По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами обошлось без жертв.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.