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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области из-за обстрела оккупантами частично повреждена высоковольтная ЛЭП – ОВА

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В результате минометного обстрела со стороны россиян частично повреждена высоковольтная линия электропередач в Краснопольской общине, отметил Живицкий
В результате минометного обстрела со стороны россиян частично повреждена высоковольтная линия электропередач в Краснопольской общине, отметил Живицкий
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 28 сентября обстреляли территорию Краснопольской общины Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Россияне били из САУ и минометов. Также использовали беспилотники, – написал руководитель ОВА. – В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач (ЛЭП). В результате артобстрелов повреждены два дома в одном из сел. Также людям побило огороды, дворы, дороги по селу".

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами обошлось без жертв.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0aL3Ppe5soqowe2xPGP7o1p8ShUPonrDZvPcwHtaCuiRV1wLnAfWuvWuGYQmRXvxkl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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