Оккупанты вечером и утром обстреливали Сумскую область – глава ОВА

Около 22.00 россияне из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Шалыгинскую общину, зафиксировано 18 прилетов. Жертв и разрушений нет.
"А сегодня утром, в 8.30 по территории Шалыгинской общины прилетело три мины. Также враг использовал автоматическое оружие. О последствиях – позже", – сообщил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.