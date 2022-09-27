Оккупанты вечером и утром обстреливали Сумскую область – глава ОВА

Около 22.00 россияне из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Шалыгинскую общину, зафиксировано 18 прилетов. Жертв и разрушений нет.

"А сегодня утром, в 8.30 по территории Шалыгинской общины прилетело три мины. Также враг использовал автоматическое оружие. О последствиях – позже", – сообщил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)