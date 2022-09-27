РФ намеренно посылала дроны-камикадзе на место празднования еврейского Нового года в Умани – СМИ

По их данным, за последние несколько дней на юге страны Вооруженные силы Украины сбили более 10 иранских беспилотников Shahed-136, которые используют оккупанты.

Часть этих дронов запустили с территории оккупированного Крыма и направили в Умань, где на празднование собрались около 23 тыс. хасидов. Россияне хотели попасть в религиозные объекты хасидов с большим скоплением людей, пишет издание.

"Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля – это одно из условий передачи Ираном дронов России. Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы Кремля", – цитирует "Бабель" комментарий, полученный в спецслужбах.