РФ намеренно посылала дроны-камикадзе на место празднования еврейского Нового года в Умани – СМИ

По их данным, за последние несколько дней на юге страны Вооруженные силы Украины сбили более 10 иранских беспилотников Shahed-136, которые используют оккупанты.
Часть этих дронов запустили с территории оккупированного Крыма и направили в Умань, где на празднование собрались около 23 тыс. хасидов. Россияне хотели попасть в религиозные объекты хасидов с большим скоплением людей, пишет издание.
"Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля – это одно из условий передачи Ираном дронов России. Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы Кремля", – цитирует "Бабель" комментарий, полученный в спецслужбах.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира.
В 2022 году праздник отмечают 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".