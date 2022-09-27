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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ намеренно посылала дроны-камикадзе на место празднования еврейского Нового года в Умани – СМИ

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В Умани на Рош-а-Шана собрались около 23 тыс. хасидов
В Умани на Рош-а-Шана собрались около 23 тыс. хасидов

Войска России целенаправленно запускали по Умани (Черкасская область) иранские дроны-камикадзе Shahed-136, чтобы атаковать евреев-хасидов, которые сейчас в городе отмечают праздник Рош а-Шана. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах пишет "Бабель".

По их данным, за последние несколько дней на юге страны Вооруженные силы Украины сбили более 10 иранских беспилотников Shahed-136, которые используют оккупанты.

Часть этих дронов запустили с территории оккупированного Крыма и направили в Умань, где на празднование собрались около 23 тыс. хасидов. Россияне хотели попасть в религиозные объекты хасидов с большим скоплением людей, пишет издание.

"Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля – это одно из условий передачи Ираном дронов России. Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы Кремля", – цитирует "Бабель" комментарий, полученный в спецслужбах.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира.

В 2022 году праздник отмечают 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

Теги: Иран, Умань, Рош а-Шана, евреи, ВСУ, война России против Украины, дроны
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