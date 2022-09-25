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Более 23 тыс. паломников-хасидов прибыло в Умань – еврейская община

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Традиционное паломничество хасидов в Умань проходит "в штатном режиме", заявили в общине
Традиционное паломничество хасидов в Умань проходит "в штатном режиме", заявили в общине
Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU / Telegram

По состоянию на утро 25 сентября в Украину прибыло уже более 23 тыс. паломников-хасидов, сообщила в Telegram Объединенная еврейская община Украины.

"По данным ОЕОУ, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 тыс. паломников. Фонд имени рабби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности", – говорится в сообщении.

В общине добавили, что в Умани уже состоялась массовая молитва "Тиккун а-Клали": тысячи брацлавских хасидов одновременно прочитали 10 псалмов царя Давида.

"Паломничество совершается в штатном режиме", – заявили в общине.

23 сентября в Госпогранслужбе Украины сообщали о приезде 19,8 тыс. хасидов.

Отмечалось, что трое граждан Израиля, приехавших в Умань раньше, нарушили миграционные правила. Их не стали депортировать – они заплатили штрафы и обязались самостоятельно покинуть Украину до определенных чисел. "Даже обнаруженные нарушители миграционного законодательства смогут отпраздновать Рош а-Шана в Умани", – пообещали пограничники.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.

В 2022 году праздник отмечают 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

Теги: Израиль, Умань, Госпогранслужба, праздники, пограничники, туристы, хасиды, Рош а-Шана, евреи, паломничество
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