Более 23 тыс. паломников-хасидов прибыло в Умань – еврейская община

"По данным ОЕОУ, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 тыс. паломников. Фонд имени рабби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности", – говорится в сообщении.

В общине добавили, что в Умани уже состоялась массовая молитва "Тиккун а-Клали": тысячи брацлавских хасидов одновременно прочитали 10 псалмов царя Давида.

"Паломничество совершается в штатном режиме", – заявили в общине. 23 сентября в Госпогранслужбе Украины сообщали о приезде 19,8 тыс. хасидов. Отмечалось, что трое граждан Израиля, приехавших в Умань раньше, нарушили миграционные правила. Их не стали депортировать – они заплатили штрафы и обязались самостоятельно покинуть Украину до определенных чисел. "Даже обнаруженные нарушители миграционного законодательства смогут отпраздновать Рош а-Шана в Умани", – пообещали пограничники.